All apartments in Houston
Find more places like 1800 Stoney Brook Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
1800 Stoney Brook Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1800 Stoney Brook Drive

1800 Stoney Brook Dr · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Woodlake - Briar Meadow
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1800 Stoney Brook Dr, Houston, TX 77063
Woodlake - Briar Meadow

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
garage
BEAUTIFUL UPDATED CONDO WITH WOODED VIEW TO WATCH THE BIRDS,SQUIRRELS AND RABBITS PLAY.HUGE SECLUDED BACK PATIO THAT GIVES YOU A FEELING OF BEING IN THE COUNTRY RIGHT IN THE MIDDLE OF THE CITY. ALL APPLIANCES INCLUDED! STAINLESS STEEL KITCHEN APPLIANCES WITH A SIDE BY SIDE REFRIGERATOR.THE FURNITURE IN THE DINING ROOM AND PATIO CAN STAY IF NEEDED.ELECTRIC BILL IS SUBMETERED--COMMERCIAL RATE WHICH IS ABOUT 40% CHEAPER THAN RESIDENTIAL RATE. AVERAGE BILL IS 60.00LOCATION, LOCATION: ESCANLANTE, TRADER'S JOE,STARBUCKS, KROGER'S, CARRABBA'S AND SECOND BAPTIST CHURCH ALL WITHIN WALKING DISTANCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1800 Stoney Brook Drive have any available units?
1800 Stoney Brook Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1800 Stoney Brook Drive have?
Some of 1800 Stoney Brook Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1800 Stoney Brook Drive currently offering any rent specials?
1800 Stoney Brook Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1800 Stoney Brook Drive pet-friendly?
No, 1800 Stoney Brook Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 1800 Stoney Brook Drive offer parking?
Yes, 1800 Stoney Brook Drive offers parking.
Does 1800 Stoney Brook Drive have units with washers and dryers?
Yes, 1800 Stoney Brook Drive offers units with in unit laundry.
Does 1800 Stoney Brook Drive have a pool?
No, 1800 Stoney Brook Drive does not have a pool.
Does 1800 Stoney Brook Drive have accessible units?
Yes, 1800 Stoney Brook Drive has accessible units.
Does 1800 Stoney Brook Drive have units with dishwashers?
Yes, 1800 Stoney Brook Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
How to Find a Sublet
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Hardy Yards
1550 Leona Street
Houston, TX 77026
Dolce Midown
180 West Gray Street
Houston, TX 77019
Crossings at Berkley Square
5900 North Braeswood Boulevard
Houston, TX 77074
The Grand on Memorial
15135 Memorial Dr
Houston, TX 77079
2121 Ella
2121 Ella Blvd
Houston, TX 77008
Woodglen Village Apartments
11111 W Montgomery Rd
Houston, TX 77088
Olympus Katy Ranch
24929 Katy Ranch Rd
Houston, TX 77494
2403 Southmore
2403 Southmore Ave
Houston, TX 77004

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston