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16227 Havenhurst Drive
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16227 Havenhurst Drive

16227 Havenhurst Drive · No Longer Available
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Location

16227 Havenhurst Drive, Houston, TX 77059
Clear Lake

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
accessible
parking
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16227 Havenhurst Drive have any available units?
16227 Havenhurst Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 16227 Havenhurst Drive have?
Some of 16227 Havenhurst Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16227 Havenhurst Drive currently offering any rent specials?
16227 Havenhurst Drive is not currently offering any rent specials.
Is 16227 Havenhurst Drive pet-friendly?
Yes, 16227 Havenhurst Drive is pet friendly.
Does 16227 Havenhurst Drive offer parking?
Yes, 16227 Havenhurst Drive offers parking.
Does 16227 Havenhurst Drive have units with washers and dryers?
No, 16227 Havenhurst Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 16227 Havenhurst Drive have a pool?
No, 16227 Havenhurst Drive does not have a pool.
Does 16227 Havenhurst Drive have accessible units?
Yes, 16227 Havenhurst Drive has accessible units.
Does 16227 Havenhurst Drive have units with dishwashers?
Yes, 16227 Havenhurst Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Surface lot.
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