1415 Greens Pkwy

Los apartamentos Fall Lake se encuentran en el norte de Houston, cerca de la autopista North Freeway y Beltway 8 / Sam Houston Tollway. Nuestro hermoso complejo se encuentra cerca de numerosas tiendas, restaurantes, opciones de entretenimiento y más. Nuestra hermosa ubicación ofrece a los residentes una puerta de entrada conveniente a todas las autopistas principales. Entra y ponte cómodo.



Te encantarán nuestros amplios planos de planta de 2 habitaciones / 1 baño y 2 habitaciones / 2 baños. Las comodidades incluyen una cocina totalmente eléctrica, que incluye un lavaplatos en la unidad seleccionada, balcón / patio, pisos de baldosa / vinilo con apariencia de madera O alfombra según su elección, vestidores, aire acondicionado central / calefacción con termostatos en el apartamento, lavadora / Conexiones para secadoras, electrodomésticos nuevos, calderas de agua individuales y mucho más.



Nuestro complejo también ofrece varios servicios al aire libre que disfrutarás. Disfrute de un baño en una gran piscina, hermosos paisajes, área de juegos para niños y área de pícnic con configuración de parrilla para barbacoa.

Hemos cerrado el acceso, el mantenimiento de guardia, la patrulla de cortesía y por último, pero no menos importante, mucha luz LED brillante después del anochecer.



Ven a recorrer nuestra comunidad y explora lo que hace que Fall Lake sea el mejor de Houston.



*** PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA NUESTRO ESPECIAL DE MUDANZA ***



Fall Lake Apartments are located in North Houston close to North Freeway and Beltway 8/Sam Houston Tollway. Our beautiful community is in close vicinity to numerous shopping, dining, entertainment options and more. Our lovely location offers residents a convenient gateway to all the major freeways. Come in and make yourself comfortable.



You will love our spacious 2 bed/1 bath and 2 bed/2 bath floor plans. Amenities comprise of an all electric kitchen, including a dishwasher in selected unit, balcony/patio, wood-looking tile/vinyl flooring OR carpet as per your choice, walk-in closets, central air/heating with in-unit thermostats, washer/dryer hookups, newer appliances, individual water boilers and much more!



Our community also offers various outdoor amenities that you will enjoy. Enjoy a dip in a large pool, beautiful landscaping, children's playground, and picnic area with BBQ grill setup.

We have gated access, on-call maintenance, courtesy patrol and last but not least a lot of bright LED lighting after dusk.



Come and tour our community and explore what makes Fall Lake the best in Houston.



***CONTACT US FOR OUR MOVE-IN SPECIAL***