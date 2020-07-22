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907 CHIPPENHAM DR
Last updated May 7 2020 at 9:56 AM

907 CHIPPENHAM DR

907 Chippenham Drive · No Longer Available
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Location

907 Chippenham Drive, Harris County, TX 77450

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
walk in closets
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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(RLNE3132243)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 907 CHIPPENHAM DR have any available units?
907 CHIPPENHAM DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 907 CHIPPENHAM DR have?
Some of 907 CHIPPENHAM DR's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 907 CHIPPENHAM DR currently offering any rent specials?
907 CHIPPENHAM DR is not currently offering any rent specials.
Is 907 CHIPPENHAM DR pet-friendly?
Yes, 907 CHIPPENHAM DR is pet friendly.
Does 907 CHIPPENHAM DR offer parking?
No, 907 CHIPPENHAM DR does not offer parking.
Does 907 CHIPPENHAM DR have units with washers and dryers?
No, 907 CHIPPENHAM DR does not offer units with in unit laundry.
Does 907 CHIPPENHAM DR have a pool?
No, 907 CHIPPENHAM DR does not have a pool.
Does 907 CHIPPENHAM DR have accessible units?
No, 907 CHIPPENHAM DR does not have accessible units.
Does 907 CHIPPENHAM DR have units with dishwashers?
No, 907 CHIPPENHAM DR does not have units with dishwashers.
Does 907 CHIPPENHAM DR have units with air conditioning?
Yes, 907 CHIPPENHAM DR has units with air conditioning.
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