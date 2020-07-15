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5627 Ballina Canyon Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

5627 Ballina Canyon Lane

5627 Ballina Canyon Lane · No Longer Available
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Location

5627 Ballina Canyon Lane, Harris County, TX 77041

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
hot tub
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
accessible
game room
parking
pool
garage
hot tub
DID NOT FLOOD DURING HARVEY - 5 BEDROOM HOME WITH BEAUTIFUL LANDSCAPED YARD, LARGE SALT WATER HEATED POOL, RAISED SPA, WATERFALL, COLORED LIGHTS, TANNING SHELF, EXTRA SEATS & HAND HELD REMOTE CONTROL. STUDY WITH FRENCH DOORS, 2 STORY FAMILY ROOM WITH FIREPLACE & BUILT-INS, OPEN KITCHEN W/REFRIGERATOR INCLUDED, 3.5 BATHS, GAME ROOM UP. EXTENSIVE UPGRADE TILE FLOORING, OVER SIZED 2 CAR GARAGE W/10' EXTENSION. FRENCH DRAINS & FULL SPRINKLER SYSTEM. POOL SERVICE IS INCLUDED! YARD MAINTENANCE NOT INCLUDED IN THE LEASE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5627 Ballina Canyon Lane have any available units?
5627 Ballina Canyon Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 5627 Ballina Canyon Lane have?
Some of 5627 Ballina Canyon Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5627 Ballina Canyon Lane currently offering any rent specials?
5627 Ballina Canyon Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5627 Ballina Canyon Lane pet-friendly?
No, 5627 Ballina Canyon Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Harris County.
Does 5627 Ballina Canyon Lane offer parking?
Yes, 5627 Ballina Canyon Lane offers parking.
Does 5627 Ballina Canyon Lane have units with washers and dryers?
No, 5627 Ballina Canyon Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5627 Ballina Canyon Lane have a pool?
Yes, 5627 Ballina Canyon Lane has a pool.
Does 5627 Ballina Canyon Lane have accessible units?
Yes, 5627 Ballina Canyon Lane has accessible units.
Does 5627 Ballina Canyon Lane have units with dishwashers?
Yes, 5627 Ballina Canyon Lane has units with dishwashers.
Does 5627 Ballina Canyon Lane have units with air conditioning?
No, 5627 Ballina Canyon Lane does not have units with air conditioning.
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