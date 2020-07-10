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2015 Botany Bay Lane
Last updated December 8 2019 at 4:52 PM

2015 Botany Bay Lane

2015 Botany Bay Lane · No Longer Available
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Location

2015 Botany Bay Lane, Harris County, TX 77450

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
pool
playground
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2015 Botany Bay Lane have any available units?
2015 Botany Bay Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Harris County, TX.
What amenities does 2015 Botany Bay Lane have?
Some of 2015 Botany Bay Lane's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2015 Botany Bay Lane currently offering any rent specials?
2015 Botany Bay Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2015 Botany Bay Lane pet-friendly?
No, 2015 Botany Bay Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Harris County.
Does 2015 Botany Bay Lane offer parking?
Yes, 2015 Botany Bay Lane offers parking.
Does 2015 Botany Bay Lane have units with washers and dryers?
Yes, 2015 Botany Bay Lane offers units with in unit laundry.
Does 2015 Botany Bay Lane have a pool?
Yes, 2015 Botany Bay Lane has a pool.
Does 2015 Botany Bay Lane have accessible units?
No, 2015 Botany Bay Lane does not have accessible units.
Does 2015 Botany Bay Lane have units with dishwashers?
Yes, 2015 Botany Bay Lane has units with dishwashers.
Does 2015 Botany Bay Lane have units with air conditioning?
No, 2015 Botany Bay Lane does not have units with air conditioning.
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