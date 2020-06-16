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Grapevine, TX
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4321 Greenwood Lane
Last updated April 17 2020 at 4:11 AM

4321 Greenwood Lane

4321 Greenwood Lane · No Longer Available
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Location

4321 Greenwood Lane, Grapevine, TX 76051
Glade Crossing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4321 Greenwood Lane have any available units?
4321 Greenwood Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grapevine, TX.
How much is rent in Grapevine, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grapevine Rent Report.
What amenities does 4321 Greenwood Lane have?
Some of 4321 Greenwood Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4321 Greenwood Lane currently offering any rent specials?
4321 Greenwood Lane is not currently offering any rent specials.
Is 4321 Greenwood Lane pet-friendly?
No, 4321 Greenwood Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Grapevine.
Does 4321 Greenwood Lane offer parking?
Yes, 4321 Greenwood Lane offers parking.
Does 4321 Greenwood Lane have units with washers and dryers?
Yes, 4321 Greenwood Lane offers units with in unit laundry.
Does 4321 Greenwood Lane have a pool?
No, 4321 Greenwood Lane does not have a pool.
Does 4321 Greenwood Lane have accessible units?
No, 4321 Greenwood Lane does not have accessible units.
Does 4321 Greenwood Lane have units with dishwashers?
Yes, 4321 Greenwood Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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