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Grapevine, TX
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2121 Pritchard Drive
Last updated June 6 2020 at 8:53 PM

2121 Pritchard Drive

2121 Pritchard Drive · No Longer Available
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Location

2121 Pritchard Drive, Grapevine, TX 76051

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2121 Pritchard Drive have any available units?
2121 Pritchard Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Grapevine, TX.
How much is rent in Grapevine, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Grapevine Rent Report.
What amenities does 2121 Pritchard Drive have?
Some of 2121 Pritchard Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2121 Pritchard Drive currently offering any rent specials?
2121 Pritchard Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2121 Pritchard Drive pet-friendly?
Yes, 2121 Pritchard Drive is pet friendly.
Does 2121 Pritchard Drive offer parking?
Yes, 2121 Pritchard Drive offers parking.
Does 2121 Pritchard Drive have units with washers and dryers?
No, 2121 Pritchard Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2121 Pritchard Drive have a pool?
No, 2121 Pritchard Drive does not have a pool.
Does 2121 Pritchard Drive have accessible units?
No, 2121 Pritchard Drive does not have accessible units.
Does 2121 Pritchard Drive have units with dishwashers?
Yes, 2121 Pritchard Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 300
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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