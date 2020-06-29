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208 Pleasant Valley DR
Last updated March 27 2020 at 4:02 PM

208 Pleasant Valley DR

208 Pleasant Valley Drive · No Longer Available
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Location

208 Pleasant Valley Drive, Georgetown, TX 78626
Pleasant Valley

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
BEAUTIFUL HOME IN GEORGETOWN MINUTES FROM THE DOWNTOWN SQUARE*HOME FEATURES 3 NICE BEDROOMS, 2 FULL BATHS, FRONT OFFICE WITH DOUBLE DOORS CAN BE OFFICE, FORMAL LIVING/DINING-FLEXIBLE SPACE*LARGE LIVING WITH CORNER FIREPLACE*OPEN KITCHEN/BREAKFAST/LIVING AREA*KITCHEN FEATURES GRANITE COUNTERTOPS AND DESIGNER BACKSPLASH*STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR*BEAUTIFUL FLOORING THROUGHOUT*MIL PLAN*MASTER BATH FEATURES DOUBLE SINKS, SEPARATE TUB AND SHOWER*INDOOR UTILITY*FENCED YARD W/OUTSIDE SHED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 208 Pleasant Valley DR have any available units?
208 Pleasant Valley DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Georgetown, TX.
How much is rent in Georgetown, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Georgetown Rent Report.
What amenities does 208 Pleasant Valley DR have?
Some of 208 Pleasant Valley DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 208 Pleasant Valley DR currently offering any rent specials?
208 Pleasant Valley DR is not currently offering any rent specials.
Is 208 Pleasant Valley DR pet-friendly?
No, 208 Pleasant Valley DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Georgetown.
Does 208 Pleasant Valley DR offer parking?
No, 208 Pleasant Valley DR does not offer parking.
Does 208 Pleasant Valley DR have units with washers and dryers?
No, 208 Pleasant Valley DR does not offer units with in unit laundry.
Does 208 Pleasant Valley DR have a pool?
No, 208 Pleasant Valley DR does not have a pool.
Does 208 Pleasant Valley DR have accessible units?
No, 208 Pleasant Valley DR does not have accessible units.
Does 208 Pleasant Valley DR have units with dishwashers?
Yes, 208 Pleasant Valley DR has units with dishwashers.
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