All apartments in Garland
Find more places like 4401 Mint Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Garland, TX
/
4401 Mint Drive
Last updated April 9 2019 at 8:41 AM

4401 Mint Drive

4401 Mint Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Garland
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Apartments with Parking
See all

Location

4401 Mint Drive, Garland, TX 75043
Gatewood

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
BEAUTIFULLY UPDATED 3 BEDROOM, 2 BATH, 2 CAR GARAGE WITH OPENER ON A CORNER LOT. FRESH PAINTED INSIDE, CERAMIC TILE IN ENTRY, HALLWAYS, BOTH BATHS, KITCHEN AND LAUNDRY AREA, RECENT CARPET IN BEDROOMS, RECENT COUNTER TOPS IN THE KITCHEN, SIDE ENTRY DOOR, UPDATED TOILETS, AND 2 INCH BLINDS THROUGHOUT, AND LAMINATE IN THE LIVING ROOM. CEILING FANS IN ALL ROOMS. RECENTLY PAINTED OUTSIDE WITH A RECENT FENCE IN THE BACK YARD. NO PETS ALLOWED. READY TO MOVE IN. NO SECTION 8. LOOKING FOR OCCUPANCY ASAP. LEASING AGENT TO VERIFY ACCURACY OF ALL INFORMATION FOR TENANT. PLEASE USE 3 TIMES RENT AS INCOME REQUIREMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4401 Mint Drive have any available units?
4401 Mint Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garland, TX.
How much is rent in Garland, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Garland Rent Report.
What amenities does 4401 Mint Drive have?
Some of 4401 Mint Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4401 Mint Drive currently offering any rent specials?
4401 Mint Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4401 Mint Drive pet-friendly?
No, 4401 Mint Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garland.
Does 4401 Mint Drive offer parking?
Yes, 4401 Mint Drive offers parking.
Does 4401 Mint Drive have units with washers and dryers?
No, 4401 Mint Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4401 Mint Drive have a pool?
No, 4401 Mint Drive does not have a pool.
Does 4401 Mint Drive have accessible units?
No, 4401 Mint Drive does not have accessible units.
Does 4401 Mint Drive have units with dishwashers?
Yes, 4401 Mint Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
First Apartment Checklist: All the Essentials You Need
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
What Makes Your Apartment Cost More?
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
College Apartment Checklist: Everything You Need
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Savoy of Garland Apartments
608 Rowlett Rd
Garland, TX 75043
Landmark at Spring Creek Apartment Homes
1802 Apollo Rd
Garland, TX 75044
Stoneleigh on Spring Creek
5501 Naaman Forest Blvd
Garland, TX 75044
Broadway
5118 Broadway Blvd
Garland, TX 75043
Gateway Place Apartments
782 Gatewood Rd
Garland, TX 75230
Fox Bend Apartments
2156 Cranford Drive
Garland, TX 75041
The Boulders Apartments
6337 Duck Creek Dr
Garland, TX 75043
The Hendry Apartment Homes
1759 W Campbell Rd
Garland, TX 75044

Similar Pages

Garland 1 BedroomsGarland 2 Bedrooms
Garland Dog Friendly ApartmentsGarland Pet Friendly Places
Garland Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TX
Irving, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District