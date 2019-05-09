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Garden Ridge, TX
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8346 PARK LANE DR
Last updated May 9 2019 at 2:34 AM

8346 PARK LANE DR

8346 Park Lane Dr · No Longer Available
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Location

8346 Park Lane Dr, Garden Ridge, TX 78266

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8346 PARK LANE DR have any available units?
8346 PARK LANE DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Garden Ridge, TX.
What amenities does 8346 PARK LANE DR have?
Some of 8346 PARK LANE DR's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8346 PARK LANE DR currently offering any rent specials?
8346 PARK LANE DR is not currently offering any rent specials.
Is 8346 PARK LANE DR pet-friendly?
No, 8346 PARK LANE DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Garden Ridge.
Does 8346 PARK LANE DR offer parking?
Yes, 8346 PARK LANE DR offers parking.
Does 8346 PARK LANE DR have units with washers and dryers?
No, 8346 PARK LANE DR does not offer units with in unit laundry.
Does 8346 PARK LANE DR have a pool?
No, 8346 PARK LANE DR does not have a pool.
Does 8346 PARK LANE DR have accessible units?
No, 8346 PARK LANE DR does not have accessible units.
Does 8346 PARK LANE DR have units with dishwashers?
Yes, 8346 PARK LANE DR has units with dishwashers.
Does 8346 PARK LANE DR have units with air conditioning?
Yes, 8346 PARK LANE DR has units with air conditioning.
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