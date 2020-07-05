7506 Creekmere Drive

Amenities
BEAUTIFUL, OPEN & SPACIOUS 5BD HOME WITH HUGE YARD IN GREAT FRISCO LOCATION! DRAMATIC ENTRY & FAMILY RM WITH SOARING CEILINGS. GOURMET ISLAND KITCHEN HAS TILED BKSPLSH, CORIAN CNTRS & BREAKFAST NOOK. ROMANTIC MASTER WITH BAY WINDOW LEADS TO NEWLY REMODELED BATH WITH ANTIQUED VANITIES, TRAVERTINE CNTERS, 2 PERSON JETTED TUB, & HUGE WI CLOSET. PRIVATE STUDY WITH FRENCH DOORS. LARGE GAME RM-MEDIA RM UP. WALK TO EXEMPLARY ELEM. & COMMUNITY POOL!
The landlord is responsible for lawn care, weed control, and HOA.