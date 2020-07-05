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7506 Creekmere Drive
Last updated July 22 2019 at 2:40 AM

7506 Creekmere Drive

7506 Creekmere Drive · No Longer Available
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Location

7506 Creekmere Drive, Frisco, TX 75035

Amenities

dishwasher
parking
recently renovated
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
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The landlord is responsible for lawn care, weed control, and HOA.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7506 Creekmere Drive have any available units?
7506 Creekmere Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 7506 Creekmere Drive have?
Some of 7506 Creekmere Drive's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7506 Creekmere Drive currently offering any rent specials?
7506 Creekmere Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7506 Creekmere Drive pet-friendly?
No, 7506 Creekmere Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 7506 Creekmere Drive offer parking?
Yes, 7506 Creekmere Drive offers parking.
Does 7506 Creekmere Drive have units with washers and dryers?
No, 7506 Creekmere Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7506 Creekmere Drive have a pool?
Yes, 7506 Creekmere Drive has a pool.
Does 7506 Creekmere Drive have accessible units?
No, 7506 Creekmere Drive does not have accessible units.
Does 7506 Creekmere Drive have units with dishwashers?
Yes, 7506 Creekmere Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 2 spaces/unit.
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