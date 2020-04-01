All apartments in Frisco
Find more places like 6767 Pistoia Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
6767 Pistoia Drive
Last updated December 3 2019 at 12:17 PM

6767 Pistoia Drive

6767 Pistoia Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

6767 Pistoia Drive, Frisco, TX 75034

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
game room
parking
pool
garage
GORGEOUS 3BED + 2.5 BATH + GAME ROOM, BEAUTIFULLY UPDATED WITH LUXURIOUS WOOD FLOORS, GRANITE COUNTER TOPS & DESIGNER KITCHEN IN CONVENIENT LOCATION!! NEWLY PAINTED IN GRAYS & WHITES. FABULOUS COMMUNITY LOCATED IN FRISCO'S $5 BILLION MILE HAS POOL, PARK, FITNESS CENTER, CLUBHOUSE & CLOSE TO TOLLWAY, DALLAS COWBOYS, SHOPPING & RESTAURANTS! MOST DESIRABLE LOCATION IN COMMUNITY ACROSS FROM LARGE GREENBELT, WALK TO POOL & FITNESS CENTER. LIGHT & BRIGHT HOME WITH SPACIOUS FLOOR PLAN FEATURES SS APPLIANCES, NEWLY UPDATED FIREPLACE & LIGHTING AND LUXURIOUSLY UPDATED BATHROOMS!! COVETED FRISCO ISD SCHOOLS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6767 Pistoia Drive have any available units?
6767 Pistoia Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 6767 Pistoia Drive have?
Some of 6767 Pistoia Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6767 Pistoia Drive currently offering any rent specials?
6767 Pistoia Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6767 Pistoia Drive pet-friendly?
No, 6767 Pistoia Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 6767 Pistoia Drive offer parking?
Yes, 6767 Pistoia Drive offers parking.
Does 6767 Pistoia Drive have units with washers and dryers?
No, 6767 Pistoia Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6767 Pistoia Drive have a pool?
Yes, 6767 Pistoia Drive has a pool.
Does 6767 Pistoia Drive have accessible units?
No, 6767 Pistoia Drive does not have accessible units.
Does 6767 Pistoia Drive have units with dishwashers?
Yes, 6767 Pistoia Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Find a Sublet
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
What is Prorated Rent? (And How To Calculate It)
Top Cities For Cat Lovers
Should I Live with a Roommate?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Cortland Preston North
9440 Stratton Dr
Frisco, TX 75035
Old Hickory Square
8625 Hickory St
Frisco, TX 75034
Republic House at Frisco Bridges
8568 Warren Pkwy
Frisco, TX 75034
Sorrel Phillips Creek Ranch
5050 Farm to Market Rd 423
Frisco, TX 75034
Fox Haven Apartments
7275 Hickory St
Frisco, TX 75034
Olympus Boulevard
6255 Frisco Square Blvd
Frisco, TX 75034
AMLI Frisco Crossing
7255 Texas Rangers Dr
Frisco, TX 75034
Legends at Legacy
3700 Legacy Dr
Frisco, TX 75034

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District