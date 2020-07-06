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5818 Red Hill
Last updated April 18 2020 at 10:54 PM

5818 Red Hill

5818 Red Hill Lane · No Longer Available
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Location

5818 Red Hill Lane, Frisco, TX 75034
Starwood

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
basketball court
gym
game room
parking
pool
garage
tennis court
NO SHOWINGS UNTIL MAY 1ST. BEAUTIFULLY UPDATED 5BED + 4BATH HOME IN PRESTIGIOUS GUARD-GATED RESORT STYLE COMMUNITY OF STARWOOD!! LUXURIOUS HAND SCRAPED HARDWOODS THRU OUT 1ST FLOOR, NEW CARPET UPSTAIRS, NEW LIGHTING, NEW FIXTURES & FRESHLY PAINTED THRU OUT. DRAMATIC ENTRY WITH WROUGHT IRON SPIRAL STAIRWAY. LARGE EAT-IN KITCHEN WITH GRANITE & TRAVERTINE FLOWS INTO FAMILY ROOM WITH STONE FIREPLACE. ROMANTIC MASTER SUITE HAS HUGE CLOSET! 2ND BEDROOM DOWN COULD ALSO BE USED AS STUDY. LARGE GAME ROOM, LARGE SECONDARY BEDS UP. COMMUNITY HAS FITNESS CENTER, POOL, LIGHTED TENNIS & BASKETBALL COURTS. GREAT LOCATION CLOSE TO TOLLWAY, THE STAR, SHOPS AT STARWOOD AND SHOPPING & RESTAURANTS. EXEMPLARY FRISCO ISD!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5818 Red Hill have any available units?
5818 Red Hill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 5818 Red Hill have?
Some of 5818 Red Hill's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5818 Red Hill currently offering any rent specials?
5818 Red Hill is not currently offering any rent specials.
Is 5818 Red Hill pet-friendly?
No, 5818 Red Hill is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 5818 Red Hill offer parking?
Yes, 5818 Red Hill offers parking.
Does 5818 Red Hill have units with washers and dryers?
No, 5818 Red Hill does not offer units with in unit laundry.
Does 5818 Red Hill have a pool?
Yes, 5818 Red Hill has a pool.
Does 5818 Red Hill have accessible units?
No, 5818 Red Hill does not have accessible units.
Does 5818 Red Hill have units with dishwashers?
Yes, 5818 Red Hill has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
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