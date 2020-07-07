All apartments in Frisco
Find more places like 5144 Lago Vista Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
5144 Lago Vista Lane
Last updated December 4 2019 at 10:30 AM

5144 Lago Vista Lane

5144 Lago Vista Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

5144 Lago Vista Lane, Frisco, TX 75034
Starwood

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
tennis court
GORGEOUS SINGLE STORY 4BED+3BATH HOME WITH OUTDOOR OASIS AND SERENE LAKE VIEWS IN PRESTIGIOUS GUARD GATED COMMUNITY OF STARWOOD! LIGHT, BRIGHT & BEAUTIFULLY UPDATED WITH LARGE WINDOWS FEATURING SPECTACULAR LAKE FRONT VIEWS THROUGHOUT THE HOME. AMAZING BACKYARD OASIS WITH OUTDOOR LIVING AREA, HUGE COVERED ARBOR, BUILT-IN GRILL, STONE FIREPLACE, POOL WITH WATERFALL & SPA AND LARGE GRASSY PLAY YARD. CHEF'S KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS AND SS APPLS. OVERLOOKS SPACIOUS FAMILY ROOM. RESORT STYLE COMMUNITY OF STARWOOD FEATURES GUARD GATED SECURITY, CLUBHOUSE, LIGHTED TENNIS COURTS, POOL AND FITNESS CENTER. AWARD WINNING FRISCO ISD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5144 Lago Vista Lane have any available units?
5144 Lago Vista Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 5144 Lago Vista Lane have?
Some of 5144 Lago Vista Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5144 Lago Vista Lane currently offering any rent specials?
5144 Lago Vista Lane is not currently offering any rent specials.
Is 5144 Lago Vista Lane pet-friendly?
No, 5144 Lago Vista Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 5144 Lago Vista Lane offer parking?
Yes, 5144 Lago Vista Lane offers parking.
Does 5144 Lago Vista Lane have units with washers and dryers?
No, 5144 Lago Vista Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 5144 Lago Vista Lane have a pool?
Yes, 5144 Lago Vista Lane has a pool.
Does 5144 Lago Vista Lane have accessible units?
No, 5144 Lago Vista Lane does not have accessible units.
Does 5144 Lago Vista Lane have units with dishwashers?
Yes, 5144 Lago Vista Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Forms Needed to Rent an Apartment
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Sonsrena
9425 Rolater Rd
Frisco, TX 75035
Satori Frisco
11900 Research Rd
Frisco, TX 75033
Cortland Preston North
9440 Stratton Dr
Frisco, TX 75035
Old Hickory Square
8625 Hickory St
Frisco, TX 75034
Cortland Phillips Creek Ranch
6300 Farm to Market Road 423
Frisco, TX 75034
Newman Village
4444 Felix Way
Frisco, TX 75034
Lebanon Ridge Apartments
2355 Lebanon Rd
Frisco, TX 75034
Bell Stonebriar
5250 Town and Country Blvd
Frisco, TX 75034

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District