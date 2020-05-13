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Frisco, TX
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4200 Kearsage Drive
Last updated October 22 2019 at 6:49 AM

4200 Kearsage Drive

4200 Kearsage Dr · No Longer Available
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Location

4200 Kearsage Dr, Frisco, TX 75034

Amenities

patio / balcony
dishwasher
new construction
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4200 Kearsage Drive have any available units?
4200 Kearsage Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 4200 Kearsage Drive have?
Some of 4200 Kearsage Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4200 Kearsage Drive currently offering any rent specials?
4200 Kearsage Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4200 Kearsage Drive pet-friendly?
No, 4200 Kearsage Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 4200 Kearsage Drive offer parking?
Yes, 4200 Kearsage Drive offers parking.
Does 4200 Kearsage Drive have units with washers and dryers?
No, 4200 Kearsage Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4200 Kearsage Drive have a pool?
No, 4200 Kearsage Drive does not have a pool.
Does 4200 Kearsage Drive have accessible units?
No, 4200 Kearsage Drive does not have accessible units.
Does 4200 Kearsage Drive have units with dishwashers?
Yes, 4200 Kearsage Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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