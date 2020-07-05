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11216 Promenade Road
Last updated April 8 2020 at 3:07 AM

11216 Promenade Road

11216 Promenade Road · No Longer Available
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Location

11216 Promenade Road, Frisco, TX 75035

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11216 Promenade Road have any available units?
11216 Promenade Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 11216 Promenade Road have?
Some of 11216 Promenade Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11216 Promenade Road currently offering any rent specials?
11216 Promenade Road is not currently offering any rent specials.
Is 11216 Promenade Road pet-friendly?
No, 11216 Promenade Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 11216 Promenade Road offer parking?
Yes, 11216 Promenade Road offers parking.
Does 11216 Promenade Road have units with washers and dryers?
Yes, 11216 Promenade Road offers units with in unit laundry.
Does 11216 Promenade Road have a pool?
No, 11216 Promenade Road does not have a pool.
Does 11216 Promenade Road have accessible units?
No, 11216 Promenade Road does not have accessible units.
Does 11216 Promenade Road have units with dishwashers?
Yes, 11216 Promenade Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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