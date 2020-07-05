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3220 Crofton Drive
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3220 Crofton Drive

3220 Crofton Dr · No Longer Available
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Location

3220 Crofton Dr, Fort Worth, TX 76137
Fossil Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3220 Crofton Drive have any available units?
3220 Crofton Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 3220 Crofton Drive have?
Some of 3220 Crofton Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3220 Crofton Drive currently offering any rent specials?
3220 Crofton Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3220 Crofton Drive pet-friendly?
Yes, 3220 Crofton Drive is pet friendly.
Does 3220 Crofton Drive offer parking?
Yes, 3220 Crofton Drive offers parking.
Does 3220 Crofton Drive have units with washers and dryers?
Yes, 3220 Crofton Drive offers units with in unit laundry.
Does 3220 Crofton Drive have a pool?
No, 3220 Crofton Drive does not have a pool.
Does 3220 Crofton Drive have accessible units?
No, 3220 Crofton Drive does not have accessible units.
Does 3220 Crofton Drive have units with dishwashers?
Yes, 3220 Crofton Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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