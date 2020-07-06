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Fort Worth, TX
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1113 Spanish Needle
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1113 Spanish Needle

1113 Spanish Needle Trl · No Longer Available
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Location

1113 Spanish Needle Trl, Fort Worth, TX 76177

Amenities

granite counters
pet friendly
new construction
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
granite counters
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
dog park
parking
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
new construction
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1113 Spanish Needle have any available units?
1113 Spanish Needle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 1113 Spanish Needle have?
Some of 1113 Spanish Needle's amenities include granite counters, pet friendly, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1113 Spanish Needle currently offering any rent specials?
1113 Spanish Needle is not currently offering any rent specials.
Is 1113 Spanish Needle pet-friendly?
Yes, 1113 Spanish Needle is pet friendly.
Does 1113 Spanish Needle offer parking?
Yes, 1113 Spanish Needle offers parking.
Does 1113 Spanish Needle have units with washers and dryers?
No, 1113 Spanish Needle does not offer units with in unit laundry.
Does 1113 Spanish Needle have a pool?
Yes, 1113 Spanish Needle has a pool.
Does 1113 Spanish Needle have accessible units?
No, 1113 Spanish Needle does not have accessible units.
Does 1113 Spanish Needle have units with dishwashers?
No, 1113 Spanish Needle does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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How much should you be paying for rent?

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