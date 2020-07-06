1113 Spanish Needle

Amenities
BRAND NEW HOUSE!! BE THE THE FIRST ONE TO LIVE IN IT. HAWTHORNE MEADOWS SUBDIVISION. NORTHWEST ISD!!! WALKING DISTANCE TO SCHOOL. ENERGY EFFICIENT HOUSE. 4 BEDROOMS WITH WALK IN CLOSET, 2 FULL BATHROOMS. GARDEN TUB WITH SEPARATE SHOWER AND DUAL SINK IN MASTER BATH. KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS AND BREAKFAST BAR, FRIGIDARE APPLIANCES INCLUDING SIDE BY SIDE REFRIGERATOR. SMART HOME WITH ACCESS TO CONTROL FRONT DOOR AND AC SETTINGS FROM YOUR PHONE. OVERSIZE PREMIUM LOT. COMMUNITY CLUB HOUSE, POOLS, PARK, PLAYGROUND AND DOG PARK.