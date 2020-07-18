All apartments in El Paso
Find more places like 12236 Costa Brava.
How many bedrooms do you need?
Home
/
El Paso, TX
/
12236 Costa Brava
Last updated July 15 2020 at 11:23 PM

12236 Costa Brava

12236 Costa Brava Place · (915) 204-4500
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
El Paso
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pools
See all
2 Bedrooms
See all

Location

12236 Costa Brava Place, El Paso, TX 79938
Sun Ridge North

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,370

3 Bed · 2 Bath · 1344 sqft

Report This Listing

Amenities

garage
stainless steel
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
range
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
AVAILABLE NOW! CHARMING AND STYLISH CLASSIC BARCELONA THEME HOME WITH THREE BEDROOMS, 2 BATHS. EIGHT FOOT DOORS AND PLANTATION SHUTTERS THROUGHOUT.ENTER INTO LIVING/DINIMG ROOM AND ON TO A STRIKING KITCHEN WITH MARBLE COUNTERS AND STAINLESS VENT HOOD,SINK AND STOVE. LARGE MASTER SUITE WITH SUMPTUOUS OVAL BATH WITH JET-TUB, SEPARATE SHOWER, MARBLE COUNTERS, MODERN SINKS AND VIEW! DOUBLE GARAGE. Price includes a monthly HVAC subscription service. Renter's insurance will be required. MASKS REQUIRED FOR ANY AND ALL SHOWINGS!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12236 Costa Brava have any available units?
12236 Costa Brava has a unit available for $1,370 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in El Paso, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly El Paso Rent Report.
What amenities does 12236 Costa Brava have?
Some of 12236 Costa Brava's amenities include garage, stainless steel, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12236 Costa Brava currently offering any rent specials?
12236 Costa Brava is not currently offering any rent specials.
Is 12236 Costa Brava pet-friendly?
No, 12236 Costa Brava is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in El Paso.
Does 12236 Costa Brava offer parking?
Yes, 12236 Costa Brava offers parking.
Does 12236 Costa Brava have units with washers and dryers?
No, 12236 Costa Brava does not offer units with in unit laundry.
Does 12236 Costa Brava have a pool?
No, 12236 Costa Brava does not have a pool.
Does 12236 Costa Brava have accessible units?
No, 12236 Costa Brava does not have accessible units.
Does 12236 Costa Brava have units with dishwashers?
No, 12236 Costa Brava does not have units with dishwashers.
Interested in 12236 Costa Brava?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Ridgemar
10701 Vista del Sol Dr
El Paso, TX 79935
Pear Tree
222 Bartlett Dr
El Paso, TX 79912
Wind Tree
2990 Trawood Dr
El Paso, TX 79936
Cantera
1501 Lomaland Dr
El Paso, TX 79935
Terrace Hill
4111 Westcity Ct
El Paso, TX 79902
The Legends of El Paso
200 Desert Pass Street
El Paso, TX 79912
Spring Park
9535 Acer Dr.
El Paso, TX 79925
The La Cima Apartments
10517 Ashwood Dr
El Paso, TX 79935

Similar Pages

El Paso 1 BedroomsEl Paso 2 Bedrooms
El Paso Apartments with PoolsEl Paso Dog Friendly Apartments
El Paso Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Las Cruces, NMSanta Teresa, NM
Horizon City, TX
Socorro, TX

Nearby Neighborhoods

Mesa HillsStonehaven
Remcon
Los Paseos

Apartments Near Colleges

El Paso Community College
The University of Texas at El Paso
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity