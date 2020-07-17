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Dumas, TX
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1801 E 1ST STREET #4 4
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

1801 E 1ST STREET #4 4

1801 East 1st Street · (806) 922-7221
COVID-19 Update
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Location

1801 East 1st Street, Dumas, TX 79029

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 4 · Avail. now

$790

2 Bed · 2 Bath · 1140 sqft

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Amenities

w/d hookup
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
all utils included
24hr maintenance
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
garbage disposal
range
refrigerator
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
24hr maintenance
bbq/grill
1801 E 1ST STREET #4 - Property Id: 82311

REMODELED APARTMENT,FRESHLY PAINTED,NEW TILE FLOOR IN ALL ROOMS. WITH VERY LARGE LIVING ROOM, LARGE KITCHEN. LARGE BED ROOMS ,DINNING ROOM. WALKING CLOSET. WASHER DRYER HOOK UP. ALL BILLS PAID AVAILABLE UP ON REQUEST. ADD ADDITIONAL $ 175.00 ON THE BASE PRICE. DEPOSIT ONLY 299. ONE RENT PAY ALL YOUR UTILITY. WE HAVE WEEKLY MONTHLY PARTIALLY FURNISHED RENTAL AVAILABLE WITH ON SELECTED UNITS. WALKING DISTANCE TO ALL SCHOOLS,SHOPPING, AMARILLO COLLEGE,YMCA,GROCERY STORE.24 HOUR MAINTENANCE SERVICE. COIN LAUNDRY ON SITE. ALL APARTMENTS WITH CENTRAL AIR AND HEAT. . PARK IN FRONT OF YOUR HOUSE. ONLY ONE FLOOR. LOTS OF PARKING IN FRONT AND REAR OF YOUR UNITS. LOTS OF YARD TO HAVE WEEKEND FAMILY BARBECUE. ALL CHURCHES ARE VERY CLOSE OR WALKING DISTANCE 806-922-7221- 806-935-3722
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/1801-e-1st-street-%234-dumas-tx-unit-4/82311
Property Id 82311

(RLNE5948509)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1801 E 1ST STREET #4 4 have any available units?
1801 E 1ST STREET #4 4 has a unit available for $790 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1801 E 1ST STREET #4 4 have?
Some of 1801 E 1ST STREET #4 4's amenities include w/d hookup, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1801 E 1ST STREET #4 4 currently offering any rent specials?
1801 E 1ST STREET #4 4 is not currently offering any rent specials.
Is 1801 E 1ST STREET #4 4 pet-friendly?
Yes, 1801 E 1ST STREET #4 4 is pet friendly.
Does 1801 E 1ST STREET #4 4 offer parking?
Yes, 1801 E 1ST STREET #4 4 offers parking.
Does 1801 E 1ST STREET #4 4 have units with washers and dryers?
No, 1801 E 1ST STREET #4 4 does not offer units with in unit laundry.
Does 1801 E 1ST STREET #4 4 have a pool?
No, 1801 E 1ST STREET #4 4 does not have a pool.
Does 1801 E 1ST STREET #4 4 have accessible units?
No, 1801 E 1ST STREET #4 4 does not have accessible units.
Does 1801 E 1ST STREET #4 4 have units with dishwashers?
Yes, 1801 E 1ST STREET #4 4 has units with dishwashers.
Does 1801 E 1ST STREET #4 4 have units with air conditioning?
Yes, 1801 E 1ST STREET #4 4 has units with air conditioning.
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