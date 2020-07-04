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2509 Kariba Lane
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2509 Kariba Lane

2509 Kariba Lane · No Longer Available
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Location

2509 Kariba Lane, Denton, TX 76210

Amenities

dishwasher
parking
pool
fireplace
microwave
bathtub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
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microwave
oven
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2509 Kariba Lane have any available units?
2509 Kariba Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denton, TX.
How much is rent in Denton, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denton Rent Report.
What amenities does 2509 Kariba Lane have?
Some of 2509 Kariba Lane's amenities include dishwasher, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2509 Kariba Lane currently offering any rent specials?
2509 Kariba Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2509 Kariba Lane pet-friendly?
No, 2509 Kariba Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Denton.
Does 2509 Kariba Lane offer parking?
Yes, 2509 Kariba Lane offers parking.
Does 2509 Kariba Lane have units with washers and dryers?
No, 2509 Kariba Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2509 Kariba Lane have a pool?
Yes, 2509 Kariba Lane has a pool.
Does 2509 Kariba Lane have accessible units?
No, 2509 Kariba Lane does not have accessible units.
Does 2509 Kariba Lane have units with dishwashers?
Yes, 2509 Kariba Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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