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DeCordova, TX
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6405 Sonora Drive
Last updated June 15 2020 at 11:05 AM

6405 Sonora Drive

6405 Sonora Dr · (817) 219-1267
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

6405 Sonora Dr, DeCordova, TX 76049

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,200

3 Bed · 2 Bath · 2083 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6405 Sonora Drive have any available units?
6405 Sonora Drive has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 6405 Sonora Drive have?
Some of 6405 Sonora Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6405 Sonora Drive currently offering any rent specials?
6405 Sonora Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6405 Sonora Drive pet-friendly?
Yes, 6405 Sonora Drive is pet friendly.
Does 6405 Sonora Drive offer parking?
Yes, 6405 Sonora Drive offers parking.
Does 6405 Sonora Drive have units with washers and dryers?
Yes, 6405 Sonora Drive offers units with in unit laundry.
Does 6405 Sonora Drive have a pool?
No, 6405 Sonora Drive does not have a pool.
Does 6405 Sonora Drive have accessible units?
No, 6405 Sonora Drive does not have accessible units.
Does 6405 Sonora Drive have units with dishwashers?
Yes, 6405 Sonora Drive has units with dishwashers.
Does 6405 Sonora Drive have units with air conditioning?
No, 6405 Sonora Drive does not have units with air conditioning.
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