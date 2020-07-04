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4040 Bowser Avenue
Last updated April 11 2019 at 1:57 PM

4040 Bowser Avenue

4040 Bowser Avenue · No Longer Available
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Location

4040 Bowser Avenue, Dallas, TX 75219
North Oaklawn

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
courtyard
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4040 Bowser Avenue have any available units?
4040 Bowser Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 4040 Bowser Avenue have?
Some of 4040 Bowser Avenue's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4040 Bowser Avenue currently offering any rent specials?
4040 Bowser Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4040 Bowser Avenue pet-friendly?
No, 4040 Bowser Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 4040 Bowser Avenue offer parking?
Yes, 4040 Bowser Avenue offers parking.
Does 4040 Bowser Avenue have units with washers and dryers?
No, 4040 Bowser Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 4040 Bowser Avenue have a pool?
No, 4040 Bowser Avenue does not have a pool.
Does 4040 Bowser Avenue have accessible units?
No, 4040 Bowser Avenue does not have accessible units.
Does 4040 Bowser Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4040 Bowser Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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