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2407 Douglas
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2407 Douglas

2407 Douglas Ave · No Longer Available
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Location

2407 Douglas Ave, Dallas, TX 75219

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
A LUXURIOUS HALF DUPLEX LOCATED IN VIBRANT GROWING NEIGHBORHOOD IN THE HEART OF DALLAS. CONVENIENTLY LOCATED NEAR UPTOWN, VICTORY PARK, DOWNTOWN, MEDICAL DISTRICT, DESIGN DISTRICT, OAKLAWN, AAC, MAJOR HIGHWAYS. ENJOY AN OPEN FLOOR PLAN WITH CLEAN LINES AND NATURAL LIGHT. 2 STORIES , HUGE MASTER CLOSET, MSTR BATH, GLASS DUAL SHOWER. BALCONIES OFF BEDROOMS. CUSTOM CABINETRY, QUARTZ COUNTERTOPS. 2 CAR GARAGE, LARGE PRIVATE BACKYARD.YARD, IRRIGATION SYSTEM. WOOD PRIVACY FENCE AND GATED ENTRY. LESSEE NEEDS TO VERIFY ROOM SIZES AND SCHOOLS. PICTURES ARE OF SIMILAR OR LIKE UNITS. FURRY FRIENDS ARE WELCOME $500 NON REFUNDABLE PET FEE & $500 PET DEPOSIT PER PET. ALARM MONITORING: $65

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2407 Douglas have any available units?
2407 Douglas doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2407 Douglas have?
Some of 2407 Douglas's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2407 Douglas currently offering any rent specials?
2407 Douglas is not currently offering any rent specials.
Is 2407 Douglas pet-friendly?
Yes, 2407 Douglas is pet friendly.
Does 2407 Douglas offer parking?
Yes, 2407 Douglas offers parking.
Does 2407 Douglas have units with washers and dryers?
No, 2407 Douglas does not offer units with in unit laundry.
Does 2407 Douglas have a pool?
No, 2407 Douglas does not have a pool.
Does 2407 Douglas have accessible units?
No, 2407 Douglas does not have accessible units.
Does 2407 Douglas have units with dishwashers?
Yes, 2407 Douglas has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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