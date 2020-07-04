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2329 Vagas
Last updated March 14 2020 at 2:27 AM

2329 Vagas

2329 Vagas Street · No Longer Available
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Location

2329 Vagas Street, Dallas, TX 75219

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
new construction
garage
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2329 Vagas have any available units?
2329 Vagas doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2329 Vagas have?
Some of 2329 Vagas's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2329 Vagas currently offering any rent specials?
2329 Vagas is not currently offering any rent specials.
Is 2329 Vagas pet-friendly?
Yes, 2329 Vagas is pet friendly.
Does 2329 Vagas offer parking?
Yes, 2329 Vagas offers parking.
Does 2329 Vagas have units with washers and dryers?
No, 2329 Vagas does not offer units with in unit laundry.
Does 2329 Vagas have a pool?
No, 2329 Vagas does not have a pool.
Does 2329 Vagas have accessible units?
No, 2329 Vagas does not have accessible units.
Does 2329 Vagas have units with dishwashers?
Yes, 2329 Vagas has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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