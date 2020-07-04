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2328 Vagas Street
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2328 Vagas Street

2328 Vagas Street · No Longer Available
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Location

2328 Vagas Street, Dallas, TX 75219

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
new construction
garage
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
new construction
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ALARM MONITORING: $65

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2328 Vagas Street have any available units?
2328 Vagas Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 2328 Vagas Street have?
Some of 2328 Vagas Street's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2328 Vagas Street currently offering any rent specials?
2328 Vagas Street is not currently offering any rent specials.
Is 2328 Vagas Street pet-friendly?
Yes, 2328 Vagas Street is pet friendly.
Does 2328 Vagas Street offer parking?
Yes, 2328 Vagas Street offers parking.
Does 2328 Vagas Street have units with washers and dryers?
No, 2328 Vagas Street does not offer units with in unit laundry.
Does 2328 Vagas Street have a pool?
No, 2328 Vagas Street does not have a pool.
Does 2328 Vagas Street have accessible units?
No, 2328 Vagas Street does not have accessible units.
Does 2328 Vagas Street have units with dishwashers?
Yes, 2328 Vagas Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1000
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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