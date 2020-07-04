2232 Vagas Street

Amenities
BE PART OF A NEW GROWING NEIGHBORHOOD IN THE HEART OF DALLAS. POSITIONED PERFECTLY BETWEEN UPTOWN AND THE MEDICAL DISTRICT. YOU HAVE ACCESS TO EVERYTHING. UPTOWN, VICTORY PARK, DOWNTOWN, DESIGN DISTRICT, OAKLAWN, PARKS, AND ATTRACTIONS. MODERN DUPLEX COMPLETE WITH WHAT IT TAKES TO LIVE COMFORTABLY. ENJOY AN OPEN FLOOR PLAN WITH CLEAN LINES AND NATURAL LIGHT. 2 STORIES, SOLID HARDWOOD FLOORS, HUGE MASTER CLOSET, MASTER BATH GLASS DUAL SHOWER. BALCONIES OFF THE BEDROOMS. CUSTOM CABINETRY, AND QUARTZ COUNTERTOPS. COMPLETE WITH 2 CAR GARAGE, PLUS A LARGE PRIVATE, LANDSCAPED YARD WITH IRRIGATION SYSTEM.
PETS ARE WELCOME ! $500 REFUNDABLE PET DEPOSIT & $500 NON-REFUNDABLE PET FEE.
ALARM MONITORING: $65 MONTHLY