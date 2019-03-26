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650 Oak Bluff Drive
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650 Oak Bluff Drive

650 Oak Bluff Drive · No Longer Available
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Location

650 Oak Bluff Drive, Cross Roads, TX 76227

Amenities

parking
oven
refrigerator
Unit Amenities
oven
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Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 650 Oak Bluff Drive have any available units?
650 Oak Bluff Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Cross Roads, TX.
Is 650 Oak Bluff Drive currently offering any rent specials?
650 Oak Bluff Drive is not currently offering any rent specials.
Is 650 Oak Bluff Drive pet-friendly?
No, 650 Oak Bluff Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Cross Roads.
Does 650 Oak Bluff Drive offer parking?
Yes, 650 Oak Bluff Drive offers parking.
Does 650 Oak Bluff Drive have units with washers and dryers?
No, 650 Oak Bluff Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 650 Oak Bluff Drive have a pool?
No, 650 Oak Bluff Drive does not have a pool.
Does 650 Oak Bluff Drive have accessible units?
No, 650 Oak Bluff Drive does not have accessible units.
Does 650 Oak Bluff Drive have units with dishwashers?
No, 650 Oak Bluff Drive does not have units with dishwashers.
Does 650 Oak Bluff Drive have units with air conditioning?
No, 650 Oak Bluff Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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