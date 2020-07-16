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Corpus Christi, TX
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2254 SUSSEX DR.
Last updated July 15 2020 at 6:56 PM

2254 SUSSEX DR.

2254 Sussex Dr · (361) 232-7399
COVID-19 Update
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Location

2254 Sussex Dr, Corpus Christi, TX 78418
Flour Bluff

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 2254 SUSSEX DR. · Avail. Jul 20

$1,500

3 Bed · 2 Bath · 1542 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
2254 SUSSEX DR. Available 07/20/20 GREAT CORNER LOT IN CASTLE PARK! - CLOSE TO FLOUR BLUFF SCHOOLS AND NAS CORPUS CHRISTI, THIS SINGLE STORY HOME IN LOCATED ON CORNER LOT IN THE HEART OF FLOUR BLUFF! PROPERTY IS FRESHLY PAINTED AND FEATURES CERAMIC TILE THROUGHOUT, LARGE WALK-IN CLOSET IN MASTER, FENCED YARD, CEILING FANS, BREAKFAST BAR AND PANTRY IN KITCHEN, GAS FIREPLACE, COVERED PATIO, AND 2 CAR GARAGE WITH AUTOMATIC OPENER.

*RESIDENT PAYS ALL UTILITIES
*$100 NONREFUNDABLE ADMINISTRATIVE FEE
*OWNER PREFERS NO PETS, BUT MAY BE NEGOTIABLE W/ DEP & $25/MONTH PET RENT- PLEASE CALL REGARDING PET RESTRICTIONS

(RLNE4438203)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2254 SUSSEX DR. have any available units?
2254 SUSSEX DR. has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Corpus Christi, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Corpus Christi Rent Report.
What amenities does 2254 SUSSEX DR. have?
Some of 2254 SUSSEX DR.'s amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2254 SUSSEX DR. currently offering any rent specials?
2254 SUSSEX DR. is not currently offering any rent specials.
Is 2254 SUSSEX DR. pet-friendly?
Yes, 2254 SUSSEX DR. is pet friendly.
Does 2254 SUSSEX DR. offer parking?
Yes, 2254 SUSSEX DR. offers parking.
Does 2254 SUSSEX DR. have units with washers and dryers?
No, 2254 SUSSEX DR. does not offer units with in unit laundry.
Does 2254 SUSSEX DR. have a pool?
No, 2254 SUSSEX DR. does not have a pool.
Does 2254 SUSSEX DR. have accessible units?
No, 2254 SUSSEX DR. does not have accessible units.
Does 2254 SUSSEX DR. have units with dishwashers?
No, 2254 SUSSEX DR. does not have units with dishwashers.
Interested in 2254 SUSSEX DR.?
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