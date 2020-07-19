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Converse, TX
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415 ANN DR
Last updated March 28 2019 at 1:54 PM

415 ANN DR

415 Ann Drive · No Longer Available
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Location

415 Ann Drive, Converse, TX 78109
Converse

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
air conditioning
fireplace
bathtub
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
fireplace
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
garage
---- SCHEDULE A SHOWING ONLINE AT: showmojo.com/lt/8eacfe8035 ----
MOVE IN 02/20/2019*SECURITY DEPOSIT $1695, CLEANING DEPOSIT $300* LARGE 2 STORY 4 BEDROOM 2.5 BATH HOME W/ 2 CAR GARAGE * CERAMIC TILE ENTRY * SEPARATE DINING AREA * OPEN KITCHEN OVERLOOKING LIVING ROOM * KITCHEN HAS ISLAND/WET BAR * KITCHEN COMES W/ REFRIGERATOR, SMOOTH COOK TOP OVEN RANGE * BREAKFAST AREA * UPSTAIRS LOFT FAMILY ROOM *SPLIT MASTER BEDROOM*DOUBLE VANITY WITH SEPARATE GARDEN TUB*UTILITY ROOM UPSTAIRS*LARGE BACK PATIO AREA*CLOSE TO RANDOLPH AFB, FT SAM HOUSTON, BAMC,*SUPER SCHOOLS

Rent Includes: Condo/HOA Fees

Min/Max Months: 12/36

Breakfast Nook
Ceramic Tile
Disposal
Island
Stove
Utility Room
Walk In Closet(S)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 415 ANN DR have any available units?
415 ANN DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Converse, TX.
What amenities does 415 ANN DR have?
Some of 415 ANN DR's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 415 ANN DR currently offering any rent specials?
415 ANN DR is not currently offering any rent specials.
Is 415 ANN DR pet-friendly?
No, 415 ANN DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Converse.
Does 415 ANN DR offer parking?
Yes, 415 ANN DR offers parking.
Does 415 ANN DR have units with washers and dryers?
No, 415 ANN DR does not offer units with in unit laundry.
Does 415 ANN DR have a pool?
No, 415 ANN DR does not have a pool.
Does 415 ANN DR have accessible units?
No, 415 ANN DR does not have accessible units.
Does 415 ANN DR have units with dishwashers?
No, 415 ANN DR does not have units with dishwashers.
Does 415 ANN DR have units with air conditioning?
Yes, 415 ANN DR has units with air conditioning.
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