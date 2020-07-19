415 ANN DR

Amenities
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MOVE IN 02/20/2019*SECURITY DEPOSIT $1695, CLEANING DEPOSIT $300* LARGE 2 STORY 4 BEDROOM 2.5 BATH HOME W/ 2 CAR GARAGE * CERAMIC TILE ENTRY * SEPARATE DINING AREA * OPEN KITCHEN OVERLOOKING LIVING ROOM * KITCHEN HAS ISLAND/WET BAR * KITCHEN COMES W/ REFRIGERATOR, SMOOTH COOK TOP OVEN RANGE * BREAKFAST AREA * UPSTAIRS LOFT FAMILY ROOM *SPLIT MASTER BEDROOM*DOUBLE VANITY WITH SEPARATE GARDEN TUB*UTILITY ROOM UPSTAIRS*LARGE BACK PATIO AREA*CLOSE TO RANDOLPH AFB, FT SAM HOUSTON, BAMC,*SUPER SCHOOLS
Rent Includes: Condo/HOA Fees
Min/Max Months: 12/36
Breakfast Nook
Ceramic Tile
Disposal
Island
Stove
Utility Room
Walk In Closet(S)