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Converse, TX
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133 Meadow Dr
Last updated February 7 2020 at 12:17 PM

133 Meadow Dr

133 Meadow Drive · No Longer Available
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Location

133 Meadow Drive, Converse, TX 78109
Converse

Amenities

w/d hookup
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
133 Meadow Dr Available 02/07/20 CUTE 3 BEDROOM FEATURING TILED FLOORING & NEW CARPET*CEILING FANS THROUGHOUT*CENTRAL HVAC*UPDATED BATHROOM W/ GARDEN TUB*STOVE/RANGE*DISHWASHER*MATURE TREES*ATTACHED GARAGE*WASHER/DRYER CONNECTIONS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB & SHOPPING - CUTE 3 BEDROOM FEATURING TILED FLOORING & NEW CARPET*CEILING FANS THROUGHOUT*CENTRAL HVAC*UPDATED BATHROOM W/ GARDEN TUB*STOVE/RANGE*DISHWASHER*MATURE TREES*ATTACHED GARAGE*WASHER/DRYER CONNECTIONS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, SEC. DEPOSIT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS

(RLNE4423471)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 133 Meadow Dr have any available units?
133 Meadow Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Converse, TX.
What amenities does 133 Meadow Dr have?
Some of 133 Meadow Dr's amenities include w/d hookup, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 133 Meadow Dr currently offering any rent specials?
133 Meadow Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 133 Meadow Dr pet-friendly?
Yes, 133 Meadow Dr is pet friendly.
Does 133 Meadow Dr offer parking?
Yes, 133 Meadow Dr does offer parking.
Does 133 Meadow Dr have units with washers and dryers?
No, 133 Meadow Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 133 Meadow Dr have a pool?
No, 133 Meadow Dr does not have a pool.
Does 133 Meadow Dr have accessible units?
No, 133 Meadow Dr does not have accessible units.
Does 133 Meadow Dr have units with dishwashers?
Yes, 133 Meadow Dr has units with dishwashers.
Does 133 Meadow Dr have units with air conditioning?
Yes, 133 Meadow Dr has units with air conditioning.
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