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Cibolo, TX
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228 CANYON VISTA
Last updated June 15 2020 at 5:20 PM

228 CANYON VISTA

228 Canyon Vista · (210) 658-4713
COVID-19 Update
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Location

228 Canyon Vista, Cibolo, TX 78108

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 228 CANYON VISTA · Avail. Jul 1

$1,950

Click to see floorplan

5 Bed · 3 Bath · 2544 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
ceiling fan
game room
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
microwave
oven
patio / balcony
range
Property Amenities
pet friendly
game room
parking
garage
228 CANYON VISTA Available 07/01/20 LARGE CIBOLO RENTAL! - LARGE RENTAL IN CIBOLO VISTA SUBDIVISION. MASTER BEDROOM, THREE SECONDARY BEDROOMS, TWO BATHROOMS AND GAME ROOM UPSTAIRS. ONE BEDROOM, FULL BATH AND OFFICE DOWNSTAIRS. MASTER BEDROOM HAS PARENTS RETREAT/OFFICE AREA, TWO CLOSETS, SEPARATE TUB/SHOWER, DUAL VANITY AND BUILT IN JEWELRY CLOSET. OPEN ISLAND KITCHEN WITH BREAKFAST BAR OVERLOOKS LIVING AREA. SEPARATE DINING ROOM. DESIRABLE SCUCISD (STEELE HS). CLOSE TO HIGHWAYS, SHOPPING AND MILITARY BASES. (PROFESSSIONAL PHOTOS COMING SOON!)

No Cats Allowed

(RLNE5838619)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 228 CANYON VISTA have any available units?
228 CANYON VISTA has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 228 CANYON VISTA have?
Some of 228 CANYON VISTA's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 228 CANYON VISTA currently offering any rent specials?
228 CANYON VISTA isn't currently offering any rent specials.
Is 228 CANYON VISTA pet-friendly?
Yes, 228 CANYON VISTA is pet friendly.
Does 228 CANYON VISTA offer parking?
Yes, 228 CANYON VISTA does offer parking.
Does 228 CANYON VISTA have units with washers and dryers?
No, 228 CANYON VISTA does not offer units with in unit laundry.
Does 228 CANYON VISTA have a pool?
No, 228 CANYON VISTA does not have a pool.
Does 228 CANYON VISTA have accessible units?
No, 228 CANYON VISTA does not have accessible units.
Does 228 CANYON VISTA have units with dishwashers?
No, 228 CANYON VISTA does not have units with dishwashers.
Does 228 CANYON VISTA have units with air conditioning?
No, 228 CANYON VISTA does not have units with air conditioning.
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