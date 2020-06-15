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228 CANYON VISTA Available 07/01/20 LARGE CIBOLO RENTAL! - LARGE RENTAL IN CIBOLO VISTA SUBDIVISION. MASTER BEDROOM, THREE SECONDARY BEDROOMS, TWO BATHROOMS AND GAME ROOM UPSTAIRS. ONE BEDROOM, FULL BATH AND OFFICE DOWNSTAIRS. MASTER BEDROOM HAS PARENTS RETREAT/OFFICE AREA, TWO CLOSETS, SEPARATE TUB/SHOWER, DUAL VANITY AND BUILT IN JEWELRY CLOSET. OPEN ISLAND KITCHEN WITH BREAKFAST BAR OVERLOOKS LIVING AREA. SEPARATE DINING ROOM. DESIRABLE SCUCISD (STEELE HS). CLOSE TO HIGHWAYS, SHOPPING AND MILITARY BASES. (PROFESSSIONAL PHOTOS COMING SOON!)
No Cats Allowed
(RLNE5838619)