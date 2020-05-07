180 BISON LN

Amenities
GREAT RENTAL IN THE SCHERTZ/CIBOLO AREA. BRIGHT WITH MOST DESIRABLE OPTIONS ADDED! HIGHLIGHTS INCLUDE:GOURMET KITCHEN,SEALED EPOXY GAR. FLR, CUSTOM STORAGE SHED,GM RM WIRED 4 SURROUND SOUND MEDIA SYSTEM INCLUDED,42" CUSTOM CABINETS W/HARDWARE,BUILT IN OVEN &MICROWAVE,LEVEL 3 CORIAN KITCHEN COUNTERS W/ FLUSH SINK.CUSTOM LIGHT FIXTURES & FANS THRU-OUT, MECHANIC STYLE GARAGE,LIMESTONE FIREPLACE. M.BATH FEATURES GARDEN TUB AND STALL SHOWER... YOU WILL BE CLOSE TO RAFB, Ft SAM, IH35, & 1604. THIS RENTAL WILL NOT LAST!!!