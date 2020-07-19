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Bexar County, TX
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3711 PINYON PINE
Last updated July 13 2020 at 4:50 PM

3711 PINYON PINE

3711 Pinyon Pine · No Longer Available
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Location

3711 Pinyon Pine, Bexar County, TX 78261

Amenities

pet friendly
walk in closets
air conditioning
fireplace
microwave
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
fireplace
microwave
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
TILE FLOORING THROUGHOUT MAIN LIVING AREAS, KITCHEN, DINING ROOM, BATHROOMS, AND HALLWAYS. ALL BEDROOMS HAVE CARPET. THIS IS A WONDERFUL SPLIT FLOOR PLAN WITH OPEN CONCEPT KITCHEN THAT LOOKS INTO THE LIVING AREA AS WELL AS THE DINING ROOM. THIS MAKES FOR ENTERTAINING GUESTS EXTREMELY FUN AND EASY. LARGE LIVING AREA HAS A CORNERED FIREPLACE WITH THE ENTIRE ROOM SEPARATED BY A DECORATIVE ROUNDED EDGE HALF WALL WITH A HALF MOON VIEWING SPACE. EXTREMELY FUNCTIONAL KITCHEN WITH TONS OF COUNTER SPACE, CABINETRY FOR STORAGE, BUILT-IN MICROWAVE, STOVE-RANGE, AND FRIDGE. ALSO HAS A POTENTIAL BREAKFAST BAR AREA TO PLACE STOOLS AND CHAT WITH FAMILY AND FRIENDS. NICE PANTRY CLOSET AS WELL AS A BREAKFAST AREA FOR A QUAINT LITTLE TABLE TO SIT AND PEER OUT THE BAY WINDOW. THE 2 SECONDARY ROOMS ARE WELL SIZED AND ARE AT THE FRONT OF THE HOUSE. IN THE HALLWAY IS A BUILT-IN DESK AREA FOR THE KIDS TO STUDY OR PARENTS TO MAKE AN OFFICE SPACE OUT OF. BIG MASTER BEDROOM WITH SEPARATE TUB AND SHOWER, DUAL VANITY WALK-IN CLOSET AND THE EVER ELUSIVE TOILET ROOM WITH A DOOR FOR PRIVACY INSTEAD OF JUST AN OPEN TOILET AREA WITH HALF WALL. IT'S THE LITTLE FEATURES THAT MAKE ALL THE DIFFERENCE. EXTERIOR HAS A WONDERFULLY SHADED YARD WITH SPRINKLER SYSTEM TO HELP KEEP THE YARD IN THE GREAT SHAPE THAT IT IS IN. INCLUDED WITH THE PRICE A/C FILTERS WILL BE DELIVERED TO THE HOME ON A MONTHLY BASIS. FINAL YARD WORK WILL BE DONE THIS WEEK BY 6/12/20. FRONT TREE CANOPY WILL BE RAISWD AND BRANCHES TRIMMED AWAY FROM HOUSE. ALSO THE FRONT FLOWERBED WILL BE CLEANED UP, SHRUBS TRIMMED, WEEDS/GRASS CLEANED OUT, AND MULCH ADDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3711 PINYON PINE have any available units?
3711 PINYON PINE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bexar County, TX.
What amenities does 3711 PINYON PINE have?
Some of 3711 PINYON PINE's amenities include pet friendly, walk in closets, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3711 PINYON PINE currently offering any rent specials?
3711 PINYON PINE is not currently offering any rent specials.
Is 3711 PINYON PINE pet-friendly?
Yes, 3711 PINYON PINE is pet friendly.
Does 3711 PINYON PINE offer parking?
No, 3711 PINYON PINE does not offer parking.
Does 3711 PINYON PINE have units with washers and dryers?
No, 3711 PINYON PINE does not offer units with in unit laundry.
Does 3711 PINYON PINE have a pool?
No, 3711 PINYON PINE does not have a pool.
Does 3711 PINYON PINE have accessible units?
No, 3711 PINYON PINE does not have accessible units.
Does 3711 PINYON PINE have units with dishwashers?
No, 3711 PINYON PINE does not have units with dishwashers.
Does 3711 PINYON PINE have units with air conditioning?
Yes, 3711 PINYON PINE has units with air conditioning.
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