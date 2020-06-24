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201 E. 4th St #240 39347*
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201 E. 4th St #240 39347*

201 E 4th St · No Longer Available
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Location

201 E 4th St, Austin, TX 78701
Downtown Austin

Amenities

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Unit Amenities
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Property Amenities
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No Pets Allowed

(RLNE4529886)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 201 E. 4th St #240 39347* have any available units?
201 E. 4th St #240 39347* doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 201 E. 4th St #240 39347* have?
Some of 201 E. 4th St #240 39347*'s amenities include in unit laundry, granite counters, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 201 E. 4th St #240 39347* currently offering any rent specials?
201 E. 4th St #240 39347* is not currently offering any rent specials.
Is 201 E. 4th St #240 39347* pet-friendly?
No, 201 E. 4th St #240 39347* is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Austin.
Does 201 E. 4th St #240 39347* offer parking?
Yes, 201 E. 4th St #240 39347* offers parking.
Does 201 E. 4th St #240 39347* have units with washers and dryers?
Yes, 201 E. 4th St #240 39347* offers units with in unit laundry.
Does 201 E. 4th St #240 39347* have a pool?
Yes, 201 E. 4th St #240 39347* has a pool.
Does 201 E. 4th St #240 39347* have accessible units?
No, 201 E. 4th St #240 39347* does not have accessible units.
Does 201 E. 4th St #240 39347* have units with dishwashers?
No, 201 E. 4th St #240 39347* does not have units with dishwashers.
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