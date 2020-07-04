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Allen, TX
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722 Duchess Drive
Last updated June 16 2019 at 1:56 AM

722 Duchess Drive

722 Duchess Drive · No Longer Available
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Location

722 Duchess Drive, Allen, TX 75013

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
clubhouse
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 722 Duchess Drive have any available units?
722 Duchess Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 722 Duchess Drive have?
Some of 722 Duchess Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 722 Duchess Drive currently offering any rent specials?
722 Duchess Drive is not currently offering any rent specials.
Is 722 Duchess Drive pet-friendly?
No, 722 Duchess Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 722 Duchess Drive offer parking?
Yes, 722 Duchess Drive offers parking.
Does 722 Duchess Drive have units with washers and dryers?
No, 722 Duchess Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 722 Duchess Drive have a pool?
Yes, 722 Duchess Drive has a pool.
Does 722 Duchess Drive have accessible units?
No, 722 Duchess Drive does not have accessible units.
Does 722 Duchess Drive have units with dishwashers?
Yes, 722 Duchess Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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