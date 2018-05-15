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Allen, TX
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1931 Edgehill Drive
Last updated April 23 2019 at 9:37 AM

1931 Edgehill Drive

1931 Edgehill Drive · No Longer Available
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Location

1931 Edgehill Drive, Allen, TX 75013

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
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oven
Property Amenities
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1931 Edgehill Drive have any available units?
1931 Edgehill Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 1931 Edgehill Drive have?
Some of 1931 Edgehill Drive's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1931 Edgehill Drive currently offering any rent specials?
1931 Edgehill Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1931 Edgehill Drive pet-friendly?
No, 1931 Edgehill Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 1931 Edgehill Drive offer parking?
Yes, 1931 Edgehill Drive offers parking.
Does 1931 Edgehill Drive have units with washers and dryers?
No, 1931 Edgehill Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1931 Edgehill Drive have a pool?
Yes, 1931 Edgehill Drive has a pool.
Does 1931 Edgehill Drive have accessible units?
No, 1931 Edgehill Drive does not have accessible units.
Does 1931 Edgehill Drive have units with dishwashers?
Yes, 1931 Edgehill Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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