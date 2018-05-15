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Allen, TX
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1533 Broadmoor Drive
Last updated September 4 2019 at 11:21 PM

1533 Broadmoor Drive

1533 Broadmoor Drive · No Longer Available
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Location

1533 Broadmoor Drive, Allen, TX 75002

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
GREAT LOCATION...ADORABLE FLOOR PLAN, FRESHLY PAINTED, NEW WOODEN LAMINATE FLOOR WITH OPEN KITCHEN, QUARTZ COUNTER TOPS, BREAKFAST BAR, NEWER APPLIANCES. FORMAL DINING OR STUDY, CORNER TILE FIREPLACE, 2 INCH BLINDS. MASTER SUITE FEATURES SEPARATE GARDEN TUB & SHOWER WITH WALK IN CLOSET. LARGE COVERED PATIO, NICE BACKYARD WITH A LARGE STORAGE SHED, SPRINKLER SYSTEM AND TANK-LESS WATER HEATER. NEAR EXEMPLARY ANDERSON ELEMENTARY, CURTIS MIDDLE SCHOOL AND CELEBRATION PARK. Refrigerator is included.
NICE COMMUNITY POOL.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1533 Broadmoor Drive have any available units?
1533 Broadmoor Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Allen, TX.
How much is rent in Allen, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Allen Rent Report.
What amenities does 1533 Broadmoor Drive have?
Some of 1533 Broadmoor Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1533 Broadmoor Drive currently offering any rent specials?
1533 Broadmoor Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1533 Broadmoor Drive pet-friendly?
No, 1533 Broadmoor Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Allen.
Does 1533 Broadmoor Drive offer parking?
Yes, 1533 Broadmoor Drive offers parking.
Does 1533 Broadmoor Drive have units with washers and dryers?
No, 1533 Broadmoor Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1533 Broadmoor Drive have a pool?
Yes, 1533 Broadmoor Drive has a pool.
Does 1533 Broadmoor Drive have accessible units?
No, 1533 Broadmoor Drive does not have accessible units.
Does 1533 Broadmoor Drive have units with dishwashers?
Yes, 1533 Broadmoor Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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