3 Br 2 Ba 2.55 Acres Level w/ Creek - Property Id: 161514



South Robertson County

2.55 Acres

3423 W. Stroudville Rd.

Cedar Hill, TN. 37032

$1,200

Beautiful Level Pasture with Woods and Creek at rear 2.55 AC

Small Outbuilding

Map 97 Parcel 29 ?

Special Features:?? City Water ? Private Setting ? Central Heat and Air?

1296 SF 24 feet x 54 feet ? 3 Br 2 Ba ? Fireplace

1998 Double Wide on permanent foundation, vapor barrier

New Vinyl / Carpet ? Kitchen w/ appliance

Perfect for Horses or recreation

Recent New Roof ? Septic cleaned out in 2014

Near I-24 ? HVAC Serviced

Schools: ???? Jo Byrns Elementary ? Jo Byrns Middle ? Jo Byrns High School

Directions: I-24 to exit #19 Maxey Rd. Turn [L] onto Maxey Rd. Right onto Hwy. 41 A for 1 1/2 miles. Turn (R) on Stroudville Rd. Go 1.3 miles to property sign on the (R). Approx 3 miles to I-24.40 min to Nashville. 20 min. or less to Clarksville.

No Pets Allowed



