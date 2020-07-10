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22193
Last updated July 10 2020 at 9:15 AM
Browse Apartments in 22193
5252 Aetna Springs Rd
15235 BRAZIL CIRCLE
3622 Serendipity Road
4528 KINGSTON ROAD
14718 Cloyd Way
12904 Kidwell Dr
5187 SALT POND PLACE
13323 KERRYDALE ROAD
4312 GEORGE FRYE CIRCLE
3519 BUFFALO COURT
3622 FORESTDALE AVENUE
14495 FILARETE STREET
3634 FREEMONT PLACE
14858 SWALLOW COURT
12969 Queen Chapel Road
14674 Fox Glove Ct
14380 BERKSHIRE DRIVE
13769 RAYWOOD COURT
14188 CUDDY LOOP
5456 QUAINT DRIVE
3914 FINDLEY ROAD
14600 FAITH CT
4066 Cardinal Crest Drive
13223 Nickleson Dr
13706 KENSLOW CT
3511 carson dr
13410 HILLENDALE DRIVE
15292 BARNABAS TRAIL
14113 Morrison Ct
14903 EMBERDALE DRIVE
5742 RHODE ISLAND DRIVE
13529 PRINCEDALE DRIVE
14419 BRANDON COURT
3803 DANBURY CT
14753 DYER DRIVE
13035 TAXI DRIVE
4214 EVERGREEN DRIVE
14777 Statler Dr
14296 FELTY PLACE
14712 DARBYDALE AVENUE
6074 OZACK COURT
4703 Ketterman Ct
6094 Oust Lane
4521 TORRENCE PLACE
13903 ANDORRA DRIVE
14869 EMBERDALE DRIVE
13229 Nassau Dr
5056 LAKELAND COURT
4936 Dane Ridge Cir
4655 WHITAKER PLACE
3473 Castle Hill Dr
14848 ENSOR COURT
4592 CENTRAL PARK DR
4500 SHOTWELL CT
4211 GUNSTON COURT
3513 CRAG MEWS
13503 PRINCEDALE DRIVE
15434 Bevanwood Dr.
3389 BENBOW COURT
13006 QUANDER COURT
14802 BRYAN CT
13617 LANGTREE LANE
15003 Whittier Loop
2860 BOWES LANE
3523 CRANMER MEWS
14139 MADRIGAL DRIVE
12902 Hyannis Ln
12986 TERMINAL WAY
2874 BOWES LANE
4703 KILBURN PLACE
14821 DARBYDALE AVENUE
4112 HEMINGWAY DRIVE
15319 BRONCO WAY
13724 LYNHURST DRIVE
4534 EVANSDALE ROAD
14103 CARMODY PLACE
5012 LAMBSGATE LANE
14108 CARMODY PLACE
14619 Earlham Ct
15319 BRONCO WAY
14735 ENDSLEY TURN
15731 BEAU RIDGE DRIVE
4712 KIRKDALE
14661 CLOVERDALE ROAD
5672 ROUNDTREE DRIVE
4855 WOODIE COURT
4722 S Park Ct
6197 CHANDLER DRIVE
4536 BLUE JAY COURT
4219 GUNSTON COURT
13606 GREENWOOD DRIVE
13571 PRINCEDALE DRIVE
14206 FULLERTON ROAD
13488 PRINCEDALE DRIVE
3537 CHRISTY LANE
5592 SHANNON COURT
13880 MONTOCLAIR LANE
14133 MORRISON COURT
3923 FORGE DRIVE
14662 FORSYTHIA TERRACE
5589 Roundtree Dr
13526 PACE COURT
14133 NE MORRISON COURT
14666 FORSYTHIA TER
3514 CRANMER MEWS
14582 GENERAL WASHINGTON DRIVE
3341 ESQUARRE COURT
13772 MUSKET COURT
15053 CHERRYDALE DRIVE
5314 QUALEY PLACE
3449 BEALE COURT
5137 LEATHERBACK ROAD
14352 MADRIGAL DRIVE
14409 FONTAINE COURT
5256 DAYBREAK LANE
4730 STILL PLACE
3111 BRADFORD STREET
13036 Pilgrims Inn Drive
13788 MEADOWBROOK ROAD
15089 Mill Spring Dr
2881 Bowes Lane
13868 RACINE COURT
4836 DANE RIDGE CIRCLE
13302 Huntington Lane
4400 ENSBROOK LANE
12025 Tango Ln
15053 Cardin Place
15328 Wits End Drive
3542 Forestdale Ave
4393 GEORGE FRYE CIRCLE
5079 LAMBSGATE LANE
13712 LYNHURST DRIVE
13303 KERRYDALE ROAD
14638 ENDSLEY TURN
3337 ESQUARRE COURT
5767 RALSTON COURT
13082 QUADE LANE
4395 TORRENCE PLACE
5783 RHODE ISLAND DRIVE
14606 ESTATE DR
15614 HABITAT COURT
14806 BRYAN COURT
14332 MADRIGAL DR
5419 BANTRY COURT
14154 CUDDY LOOP
4519 HAZELTON DRIVE
15135 KNICKERBOCKER DRIVE
5256 SUDBERRY LANE
5803 PORTLAND DRIVE
5362 SATTERFIELD DRIVE
6177 TAG COURT
3445 BEALE COURT
14702 DELANO DRIVE
13010 KERRMAN CT
15069 Galapagos Pl
14723 BIRCHDALE AVENUE
15213 Spotted Turtle Court
3319 BROKER LANE
4428 Hendricks Dr
4320 EILEEN COURT
4456 STARLING CT
14150 CUDDY LOOP
3533 RAPID LN
14847 CLOVERDALE RD #86
12123 TANGO LANE
4652 KIRKDALE DRIVE
13142 QUANN LANE
14723 Birchdale Ave
14750 DODSON DRIVE
15578 TRAVERSER COURT
15499 TRAVAILER COURT
5811 RIVERSIDE DRIVE
13142 QUANN LANE
4252 DECATUR DRIVE
14946 WHITTIER LOOP
5382 SHAMUS COURT
14170 CUDDY LOOP
14617 ENDSLEY TURN
4710 KELLOGG DRIVE
15050 Cardin Place
14457 SILVERDALE DRIVE
15602 TRAVERSER COURT
13303 HUNTINGTON LANE
13008 PILGRIMS INN DRIVE
4317 Eileen Ct
3551 CRANMER MEWS
6255 TENOR COURT
12112 TANGO LANE
4547 EVANSDALE ROAD
13848 MEADOWBROOK ROAD
6249 OAKLAND DRIVE
4387 ENSBROOK LN
4706 KENTWOOD LANE
3354 NADIA LOOP
4146 Waynesboro Ct
5500 Amberview Ct
14806 DALEY LANE
5279 SUDBERRY LANE
4529 CANARY COURT
6197 TRIDENT LANE
14828 DORIAN DRIVE
15307 BRAZIL CIRCLE
13574 CASTLEBRIDGE LANE
14067 FALLBROOK LANE
14145 ROCKINGHORSE DRIVE
14913 WHITTIER LOOP
3764 WIGAN DRIVE
14655 BAKERSFIELD STREET
5455 Quaint dr
5875 RIVERSIDE DR
15231 BRAZIL CIRCLE
14032 LESTRIC LANE
4718 Dane Ridge Circle
15088 JARRELL PLACE
5257 SUDBERRY LANE
3513 FORESTDALE AVENUE
3292 GINA PLACE
3799 FINDLEY ROAD
4664 PRATHER PLACE
15268 CLOVERDALE
14085 MALTA STREET
12962 TERMINAL WAY
4421 KENWOOD DR
13738 MAHONEY DR
14294 FELTY PL
4951 LAMBSGATE LANE
13491 KEYTONE ROAD
14219 Bismark Avenue
14000 GOLDEN COURT
15248 BARNABAS TRAIL
4399 EVANSDALE ROAD
3543 Forestdale Ave
3491 CRANMER MEWS
3379 Nadia Loop
14252 FARMER COURT
14101 Carmody Pl
14173 Rockinghorse Drive
15735 VISTA DRIVE
15372 BRONCO WAY
14350 MADRIGAL DRIVE
14010 Montoclair Ln
5272 MANTLE COURT
13104 Kendale Ct
4733 S Park Ct
4536 KNOLL DRIVE
4217 GIBSON COURT
13251 Kurtz Rd
4757 HERSAND COURT
4430 TORRENCE PLACE
5421 QUINN LANE
4635 CHARLTON COURT
13507 Photo Dr
14245 SAVANNAH DRIVE
4980 KAREN ROAD
13407 KEATING DRIVE
14806 EMPIRE STREET
14719 STRATFORD DRIVE
15203 Crescent St
3317 LADINO COURT
4253 GLENDALE ROAD
14084 FALLBROOK LANE
14518 BAKERSFIELD STREET
13583 Princedale Drive
3643 SERENDIPITY ROAD
4662 Whitaker Pl
14853 CLOVERDALE ROAD
14967 VIREO COURT
4774 DANE RIDGE CIRCLE
5476 Loggerhead Pl
4519 TORRENCE PLACE
13728 LYNHURST DRIVE
12964 TERMINAL WAY
13348 DELANEY ROAD
6163 OAKLAWN LN
4413 KENTLAND DRIVE
14603 ENDSLEY TURN
15280 CLOVERDALE ROAD
4518 EASTLAWN AVENUE
5191 SALT POND PLACE
2834 BOWES LANE
14195 ROCKINGHORSE DRIVE
15131 CATALPA COURT
4217 GUSTUS DRIVE
3532 BATH COURT
14056 Oxbridge Inn Court - 1
13477 PHOTO DRIVE
13209 DELANEY ROAD
3611 FELMORE COURT
3485 LEGERE COURT
14767 Darbydale Avenue
15578 Northgate Drive
5939 PLUMWOOD LANE
4471 DALE BOULEVARD
15700 ANDOVER HEIGHTS DRIVE
4681 Whitely Ct
14441 FILARETE STREET
14192 MADRIGAL DRIVE
14787 Barksdale
4217 GLENDALE ROAD
15082 JARRELL PLACE
3630 Serendipity Rd
4211 Holiday Ct
13531 PRINCEDALE DRIVE
14910 DAYTONA COURT
4541 GLENDALE ROAD
3455 CASTLE HILL DRIVE
3172 FLEDGLING CIRCLE
3532 BUFFALO COURT
3801 CORDELL AVENUE
5308 MACWOOD DR
14667 ENDSLEY TURN
4555 PERCH BRANCH WAY
13823 MEADOWBROOK ROAD
4882 DANE RIDGE CIRCLE
14501 FULLERTON ROAD
4515 BLUE JAY COURT
4323 KENTLAND DRIVE
12896 HYANNIS LANE
4674 PRATHER PLACE
3506 LEGERE COURT
4343 GEORGE FRYE CIRCLE
13529 Delaney Rd
6001 PHILLIPP COURT
3532 CHRISTY LANE
14017 LINDENDALE ROAD
13000 TERMINAL WAY
13902 Andorra Drive
13829 Greenwood Dr
5707 RHODE ISLAND DR
5369 Seneca Court
14622 Danville Road
3335 ESQUARRE COURT
13110 NEWGATE RD
14209 Lynway Court
13715 PALM RD
4737 PARK CT
3557 Moon Way
14814 ELMWOOD DR
14822 ENSOR CT
13857 REDFORD LANE
4118 GUILFORD LANE
4546 KENDALL DRIVE
13930 RYCROFT COURT
13345 NICKLESON DRIVE
13050 TERMINAL WAY
4467 TORRENCE PLACE
4515 KENWOOD DRIVE
3321 LADINO COURT
13303 KENNY ROAD
15654 ALTOMARE TRACE WAY
12908 KINGSWELL DRIVE
13012 TADMORE COURT
15183 BRAZIL CIRCLE
15101 CONCORD DRIVE
3361 NADIA LOOP
14672 ENDSLEY TURN
13845 MEADOWBROOK ROAD
4971 LAMBSGATE LANE
3521 MOON WAY
5633 SAINT CHARLES DRIVE
14716 DUNBAR LANE
15040 CHERRYDALE DRIVE
13081 QUALLS LANE
14942 VIREO COURT
4501 KENTMORE DRIVE
4101 GARDENSEN DRIVE
4084 CROAKER LANE
4200 Gerry Ln
13706 BLUEFIN DR
14463 Belvedere Drive
4084 Croaker Ln
15691 Beacon Ct
12999 TAXI DRIVE
13727 GRAN DEUR DRIVE
4794 DANE RIDGE CIRCLE
5359 MANSFIELD COURT
15038 CATALPA COURT
4116 FERRARA TERRACE
2751 BIXBY RD
15823 Beau Ridge Dr
14618 EARLHAM COURT
13439 KEYTONE ROAD
15216 CRESCENT STREET
14904 CONCORD DRIVE
14329 REHFIELD CT
3443 Beale Ct
14138 ROCKINGHORSE DRIVE
15063 ARDMORE LOOP
5001 TARPON LANE
4104 GARDENSEN DRIVE
14748 PARSON WEEMS LOOP
4636 EVANSDALE ROAD
15612 Northgate Drive
4307 ENSBROOK LANE
3501 BUFFALO COURT
5702 ROUNDTREE DRIVE
14889 CHERRYDALE DRIVE
13911 MAPLEDALE AVE.
3504 BUFFALO COURT
5577 SAINT CHARLES DRIVE
14800 Cherrydale Dr
4687 Bonneville Lane
13511 PAMELA COURT
15227 CRESCENT STREET
4642 Woodway Plaza
15173 CLOVERDALE ROAD
13031 Kingswell Dr
14360 SURRYDALE DRIVE
3358 NADIA LOOP
14407 SURRYDALE DRIVE
14213 FULLERTON ROAD
3511 EMORY LANE
14162 CUDDY LOOP #201
4810 KEMPAIR COURT
13741 MOCCASIN COURT
5019 LAMBSGATE LANE
15009 CARDIN PLACE
13366 PACKARD DRIVE
5065 TWO CHIMNEYS COURT
3109 BRADFORD STREET
3273 GINA PLACE
4680 Bonneville Lane
4508 KINGSLEY ROAD
4223 GUNSTON COURT
3469 BEALE COURT
15051 Cardin Place
3480 BEALE COURT
14761 BARKSDALE STREET
14032 GOLDEN COURT
12961 TERMINAL WAY
5115 LEESBURG COURT
15110 CARDIN PLACE
13205 KERRYDALE ROAD
15115 CARDIN PLACE
4512 KINGSLEY ROAD
3523 Emory Lane
13325 NASSAU DRIVE
14820 BRYAN COURT
3290 GINA PLACE
4727 KILBANE ROAD
13047 Tadmore Ct
14361 SPRINGBROOK COURT
14865 SWALLOW COURT
13837 DELANEY ROAD
13502 DELANEY ROAD
15507 BANJO COURT
13308 KELSEY COURT
15542 KELLEY FARM COURT
13510 HAVERSACK LN
4503 Kentmore Dr
13617 SPRIGGS ROAD
5099 Leatherback Road
14174 MADRIGAL DRIVE
5269 Sudberry Lane
14409 SURRYDALE
4920 DANE RIDGE CIRCLE
15440 BINDER COURT
5213 QUINCE COURT
4512 EVANSDALE ROAD
12917 KIDWELL DRIVE
14684 ENDSLEY TURN
2868 BOWES LANE
3433 BEALE CT
14230 SAVANNAH DRIVE
14521 DURAN DRIVE
14612 BAKERSFIELD STREET
14076 MADRIGAL DRIVE
3333 SOARING CIRCLE
15248 CLOVERDALE ROAD
5001 LAMBSGATE LANE
14225 SAVANNAH DRIVE
15040 GALAPAGOS PLACE
15094 JARRELL PLACE
6135 TAFFY COURT
13700 KENSLOW COURT
4938 DANE RIDGE CIRCLE
4367 Ensbrook Ln
13093 Quade Ln
5500 Amberview Ct
5818 Riverside Dr
4502 Hendricks Dr
14197 FULLERTON RD
4469 TORRENCE PLACE
14831 Chrysler Ct