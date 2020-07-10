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22315
Last updated July 10 2020 at 9:15 AM
Browse Apartments in 22315
The Elms Kingstowne
Henley at Kingstowne
5974 WESCOTT HILLS WAY
6810 ERICKA AVENUE
6133 Bricker Ln
6380 VICTOR GRAY CT
5169 BALLYCASTLE CIR
7048 Ellingham Cir
5250 Ballycastle Cir
6484 WATERFIELD RD
6987 EARLSTON DR
7504 ASHBY LANE
6539 COACHLEIGH WAY
5981 WESCOTT HILLS WAY
6142 CINNAMON CT
7534 CROSS GATE LANE
7851 BIRCH BRANCH TERRACE
7870 AZALEA COVE TERRACE
6954 BANCHORY COURT
7708 HAYNES POINT WAY
7070 GATTON SQUARE
5672 TOWER HILL CIRCLE
7025 BENTLEY MILL PLACE
5301 Lake Cove Court
5271 BALLYCASTLE CIRCLE E
7029 BARBARA ROAD
7417 SALFORD COURT
6464 SUTCLIFFE DR
7831 SETH HAMPTON
7507 CADBURY ROW
6528 TRASK TER
6261 ALFORTH AVENUE
6629 HUNTER CREEK LANE
6716 MORNING RIDE CIR
8058 MORNING MEADOW COURT
6014 KESTNER CIRCLE
6322 DUNMAN WAY
6038 LANDS END LANE
7451 TOWCHESTER COURT
6388 GAYFIELDS RD
7540 CROSS GATE LANE
7513 MANIGOLD COURT
6224 LITTLETHORPE LANE
6101 WIGMORE LN #C
7807 HAYFIELD RD
5365 HARBOR COURT DRIVE
6021 OLD STRATFORD COURT
5336 HARBOR COURT DRIVE
6817 ERICKA AVENUE
7436 HEATHERFIELD LANE
6627 BRIARLEIGH WAY
6500 WINDHAM AVENUE
5689 TOWER HILL CIRCLE
5208 cannes Ct
7118 DIJOHN COURT DR
6414 CASTLEFIN WAY
6027 WESCOTT HILLS WAY
5185 BALLYCASTLE CIRCLE
6711 SULLIVAN WAY
5300 SANDYFORD STREET
6812 MORNING BROOK TER
7427 BEULAH STREET
6185 Les Dorson Ln
7461 COLLINS MEADE WAY
5235 PLEASURE COVE COURT
6606 Castle Bar Ct
6887 ROLLING CREEK WAY
6019 OLD STRATFORD COURT
5803 SUNDERLAND COURT
6520 KELSEY POINT CIR
7027 ASHLEIGH MANOR COURT
6704 DOROTHY GILES COURT
5947 NORHAM DRIVE
5113 Ballycastle Circle
6747 ROYAL THOMAS WAY
7512 MANIGOLD CT
6434 ROCKSHIRE STREET
7338 MALLORY LANE
6104 JOUST LANE
6420 PATIENCE COURT
5312 AVALON PLACE
6864 BRINDLE HEATH WAY
8057 Sky Blue Dr
5335 LAKE COVE COURT
6806 Ericka Ave
7025 Devereux Circle Drive
5275 BALLYCASTLE CIRCLE
6351 ROCKSHIRE STREET
6251 TALIAFERRO WAY
6187 LES DORSON LN
6949 BANCHORY COURT
7409 PARKLEIGH WAY
5225 LEEWARD LANE
6590 HICKMAN TERRACE
6628 HIGH VALLEY LANE
7510 ASHBY LN #I
6007 EDGEWOOD LANE
7414 GADSBY SQUARE
7409 GENE ST
7203 DOGUE FOREST CT
6531 Grange Lane #304
6609 THACKWELL WAY
6601 DUNWICH WAY
8072 SKY BLUE DR
6027 CROMWELL PLACE
5303 Jesmond Street
7435 DIGBY GRN
6026 WESCOTT HILLS WAY
5556 JOWETT CT
6546 TRASK TER
7457 Digby Green
6107 FAIRVIEW FARM DRIVE
8095 TOPPER COURT
7582 BLANFORD COURT
6144 MANCHESTER PARK CIRCLE
7729 SULLIVAN CIR
5335 BUXTON COURT
6648 GREENLEIGH LANE
6609 THORPE TERRACE
6209 ROUDSBY LANE
6437 ROCKSHIRE STREET
7719 SULLIVAN CIRCLE
6238 WALKERS CROFT WAY
5408 DUNSMORE ROAD
7312 CRESTLEIGH WAY
5554 JOWETT CT
7029 ASHLEIGH MANOR COURT
6102 BIBBINGS WAY
5317 Buxton Court
5704 HELMSDALE LANE
6727 SULLIVAN WAY
7135 Barry Rd
6272 TALIAFERRO WAY
6597 PATENT PARISH LANE
7803 WORTHING COURT
5136 BALLYCASTLE CIR
5911 DUNGENESS LN
6010 ASHBY HEIGHTS CIRCLE
5994 NORHAM DR
5903 SAINT GILES WAY
6580 WINDHAM AVENUE
7015 BENTLEY MILL PLACE
5941 DUNGENESS LN
6323 HILLARY COURT
7544 BLANFORD COURT
6561 MCKENNA WAY
7305 LARRUP COURT
6213 EM STREET
7268 HILLARY STREET
7505 BERWICK COURT
7845 LOCUST LEAF LN
6607 HIGH VALLEY LANE
7513 AMESBURY COURT
6206 WALKERS CROFT WAY
7417 FOXLEIGH WAY
5913 BING COURT
5593 JOWETT COURT
5123 BALLYCASTLE CIR
7006 ELLINGHAM CIRCLE
6228 WALKERS CROFT WAY
7707 RACHAEL WHITNEY LN
6716 MORNING RIDE CIR
5203 MARTINIQUE LANE
5309 LAKE COVE COURT
5966 NORHAM DRIVE
7451 CROSS GATE LANE
6723 DOROTHY GILES COURT
6465 Rockshire ct
5714 SHROPSHIRE COURT
7357 SPRINGLEIGH WAY
6706 ORDSALL STREET
5606 HELMSDALE LN
5634 TOWER HILL CIRCLE
5306 AVALON PLACE
7330 MALLORY LN
5239 DUNSTABLE LANE
6505 WINDHAM AVENUE
5704 CLAPHAM ROAD
5552 JOWETT COURT
7705 WILEY CREEK WAY
6507 JOHN THOMAS DRIVE
6619 HIGH VALLEY LANE
5250 SAINT GENEVIEVE PLACE
6591 MCKENNA WAY
7808 BOLD LION LANE
6556 PARISH GLEBE LANE
7454 GADSBY SQUARE
6147 LES DORSON LANE
7455 DUDDINGTON DRIVE
7327 Wickford Dr
7508 DIGBY GREEN
8051 MORNING MEADOW COURT
6610 NETTIES LANE
5929 Kirkcaldy Lane
6538 MORNING GLEN COURT
6010 SOUTHWARD WAY
6153 SUMMER PARK LANE
6086 JOUST LANE
6482 SILVER RIDGE CIRCLE
7061 KINGS MANOR DR
6042 KESTNER CIRCLE
6129 LES DORSON LN
7425 FOXLEIGH WAY
6555 KELSEY POINT CIRCLE
6576 OVERLEIGH LN
6629 HALTWHISTLE LANE
6508 NEVITT WAY
7334 MALLORY LN
7702 HAYFIELD ROAD
7005 BIRKENHEAD PLACE
6608 MORNING VIEW COURT
6115 LES DORSON LN
6607 Thackwell Way
6542 BIRCHLEIGH WAY
6607 ROCKLEIGH WAY
5332 Larochelle Ct.
6592 KELSEY POINT CIRCLE
5249 SAINT GENEVIEVE PLACE
8011 SKY BLUE DRIVE
8065 TOPPER COURT
7487 GADSBY SQUARE
5304 WALDO DRIVE
6528 WALTER DRIVE
6213 ABBOTTSBURY ROW
6452 WATERFIELD ROAD
5814 WESCOTT HILLS WAY
6511 COACHLEIGH WAY
7801 MORNING GLEN LANE
7214 LENSFIELD COURT
6630 MORNING VIEW COURT
5908 BING COURT
6913 ROLLING CREEK WAY
6666 KELSEY POINT CIRCLE
6349 Staghorn Ct.
6502 OLD CARRIAGE LANE
6549 COACHLEIGH WAY
6873 BRINDLE HEATH WAY
7901 OLD CARRIAGE TRAIL
7249 WORSLEY WAY
6518 PARISH GLEBE LANE
6580 LOCHLEIGH COURT
6031 WESCOTT HILLS WAY
6010 LANDS END LANE
6004 JOUST LANE
6633 CREEK POINT WAY
6637 HIGH VALLEY LN
6532 GRANGE LANE
6449 SILVER RIDGE CIRCLE
5503 Eyler Dr
7502 CROSS GATE LANE
5834 WESCOTT HILLS WAY
6017 OLD STRATFORD COURT
6620 GREENLEIGH LANE
6605 BRIARLEIGH WAY
7709 Haynes Point Way, Unit I
6351 HILLARY COURT
5802 Appleford Dr
7822 BOLD LION LANE
6842 ROLLING CREEK WAY
6580 LOCHLEIGH COURT
6867 BRINDLE HEATH WAY
7702 HAYNES POINT WAY
6477 SILVER RIDGE CIRCLE
6991 ADONIS COURT
7619 HAYFIELD ROAD
5518 Jowett Court
6209 LITTLETHORPE LANE
7520 OLDHAM WAY
6645 ROCKLEIGH WAY
7458 GADSBY SQ
7813 MORNING GLEN LANE
7218 LENSFIELD COURT
6281 ALFORTH AVENUE
7464 TOWCHESTER COURT
7034 DARBY TOWNE COURT
5308 MARTINIQUE LANE
6613 NETTIES LANE
6331 COLETTE DR
5331 BUXTON CT
6505 MORNING GLEN COURT
7371 Mallory Circle
5909 SIR CAMBRIDGE WAY
5907 DUNGENESS LANE
7508 H Ashby Lane
8072 MORNING MEADOW COURT
7414 GILLINGHAM ROW
5500 JOWETT COURT
6008 KEBLE DRIVE
6301 HILLARY COURT
7507 COLLINS MEADE WAY
5703 GLAMIS DRIVE
6777 MORNING RIDE CIRCLE
6333 DUNMAN WAY
6322 ALDERMAN DRIVE
8016 OLD PARSONAGE COURT
5286 SANDYFORD STREET
6641 BRIARLEIGH WAY
6856 BRINDLE HEATH WAY #219
7511 BERWICK COURT
7503 CROSS GATE LANE
6568 OVERLEIGH LANE
6004 MERSEY OAKS WAY
7512 ASHBY LANE
6634 Briarleigh Way
5204 CANNES CT
6301 HILLARY COURT
5512 Dunsmore Road
5241 BALLYCASTLE CIRCLE
5813 CLAPHAM ROAD
5512 JOWETT COURT
6471 SILVER RIDGE CIRCLE
7719 MARKHAM GRANT LN
6704 DOROTHY GILES COURT
6603-C THACKWELL WAY
5810 Norham Dr
6503 GRANGE LN #202
7505 ASHBY LANE
7327 CASTLEBERG COURT
7340 MALLORY LANE
6473 ROCKSHIRE COURT
6089 PINEY WOODS COURT
7455 CROSS GATE LANE
6841 ERICKA AVENUE
7009 BIRKENHEAD PL #8D
5307 AVALON PLACE
6832 HEATHERWAY CT
6062 ALEXANDER AVENUE
5543 JOWETT COURT
6509 PARISH GLEBE LANE
6522 OLD CARRIAGE WAY
6557 GRANGE LN #301
5907 IANS WAY
6640 DUNWICH WAY
7562 CROSS GATE LN
6622 MORNING VIEW COURT
7766 DESIREE STREET
6535 GRANGE LN #302
6461 SILVER RIDGE CIRCLE
6111 WIGMORE LANE
5945 FRANCONIA
6631 HIGH VALLEY LANE
6535 COACHLEIGH WAY
7701 HAYNES POINT WAY
7026 FIELDHURST CT
6531 WINDHAM AVENUE
7038 FIELDHURST COURT
7301 LARRUP COURT
6137 SUMMER PARK LANE
6111 BRICKER LANE
5650 TOWER HILL CIR
6955 BANCHORY CT
6945 Rolling Creek Way
7014 GATTON SQ
5339 BUXTON COURT
6008 Ellesmere Ct, Unit A, - 1
6050 Edgeware Ln
6111 WIGMORE LANE
6779 ZOHRA COURT
6607 BRIARLEIGH WAY
6991 EARLSTON DRIVE
6384 PATIENCE COURT
6552 OVERLEIGH LANE
7495 DIGBY GREEN
7506 CADBURY ROW
7235 WORSLEY WAY
7574 BLANFORD COURT
5818 WESCOTT HILLS WAY
5293 BALLYCASTLE CIR
6535 BIRCHLEIGH WAY
5609 ASHFIELD ROAD
7013 BIRKENHEAD PLACE
6109 WIGMORE LN #L
6069 JOUST LANE
Eton Square Condominiums
7853 BIRCH BRANCH TER
6855 BRINDLE HEATH WAY
5860 WESCOTT HILLS WAY
7416 HEATHERFIELD LANE
7330 MALLORY CIR
6075 JOUST LANE
6112 Manchester Park Cir
6699 ORDSALL STREET
7710 HAYNES POINT WAY A
5905 Wivenhoe Ct
6607 Thomas Grant Ct
5948 Ians Way
5950 WESCOTT HILLS WAY
6022 KESTNER CIR
7334 BEULAH STREET
7702 OUSLEY PLACE
6585 GRANGE LANE
6046 JOUST LANE
5613 BELLEAU WOODS LANE
6601 NETTIES LANE
6021 LIVERPOOL LANE
6005 OLD STRATFORD COURT
7508 BERWICK COURT
6007 KEBLE DRIVE
7507 ASHBY LANE
5407 BROADMOOR STREET
7015 CHESLEY SEARCH WAY
6649 HIGH VALLEY LANE
7713 RACHAEL WHITNEY LANE
6709 SCOTTSWOOD STREET
6645 MORNING VIEW COURT
5613 GLENWOOD MEWS DRIVE
7712 HAYNES POINT WAY #C
7128 LAKE COVE DRIVE
5330 HARBOR COURT DRIVE
6642 Haltwhistle Ln
7511 Ashby Ln, Unit E
7051 CHESLEY SEARCH WAY
7116 JUDITH AVENUE
5212 MARTINIQUE LANE
6276 TALIAFERRO WAY
7704 HAYNES POINT WAY
5257 BALLYCASTLE CIR
7885 AZALEA COVE TERRACE
7443 DUDDINGTON DRIVE
6317 ALDERMAN DRIVE
7441 HEATHERFIELD LANE
6007 LIVERPOOL LANE
6001 MERSEY OAKS WAY
5934 IANS WAY
5837 NORHAM DRIVE
7507 LAMOYNE COURT
6111 SUMMER PARK LANE
6002 BRADMORE STREET
5309 HARBOR COURT DR
6609 SKY BLUE CT
7556 Blanford Ct
6535 OLD CARRIAGE DR
7402 ROUDSBY CT
6237 ABBOTTSBURY ROW
6373 VICTOR GRAY CT
7234 Lensfield Ct
5611 GLENWOOD MEWS DRIVE
5613 CORNISH WAY
8058 SKY BLUE DRIVE
6433 SILVER RIDGE CIRCLE
7290 LARRUP COURT
6541 GRANGE LN #301
5582 JOWETT COURT
5241 PLEASURE COVE COURT
6202 ROUDSBY LANE
6254 Taliaferro Way
6603 DESIREE COURT
6149 OLIVET COURT
6296 TALIAFERRO WAY
6251 Walkers Croft Way
7834 LOCUST LEAF LN
6337 MILLER DRIVE
6992 ADONIS COURT
5816 NORHAM DRIVE
6615 SKY BLUE CT
6103 WIGMORE LANE
6291 HILLARY COURT
7440 COLLINS MEADE WAY
5904 WESCOTT HILLS WAY
7059 KINGS MANOR DRIVE
7328 BEULAH STREET
7501 Ashby Ln #A
6521 GRANGE LANE
6497 WINDHAM AVENUE
5264 BALLYCASTLE CIR
6514 OSPREY POINT LANE
8066 MORNING MEADOW COURT
6567 OLD CARRIAGE DRIVE
6551 GRANGE LN #402
6005 MERSEY OAKS WAY
6457 ROCKSHIRE COURT
6865 Rolling Creek Way
7008 IRWELL LANE
6220 Walkers Croft Way
6505 WYNEMA COURT
7901 OLD CARRIAGE TRL
7325 CRESTLEIGH CIRCLE
7828 LOCUST LEAF LANE
8031 SKY BLUE DRIVE
5329 Lake Cove Ct
7861 Birch Branch Ter
5219 HARBOR COURT DRIVE
6123 SUMMER PARK LANE
6854 BRINDLE HEATH WAY
7804 STRATHDON COURT
5902 SAINT GILES WAY
7012 Irwell Ln
6603 Creek Point Way
6575 GRANGE LANE
8016 OLD PARSONAGE COURT
6566 TRASK TERRACE
6161 SUMMER PARK LANE
5312 HARBOR COURT DRIVE
7030 ACHILLES COURT
6285 HILLARY COURT
6528 WALTER DRIVE
6293 TALIAFERRO WAY
5304 RIDLEY COURT
6035 KESTNER CIRCLE
7484 DIGBY GREEN
7511 Ashby Ln, Unit E
6004 ELLESMERE COURT
5968 Manorview Way
6647 HIGH VALLEY LANE
5870 WESCOTT HILLS WAY
5952 WESCOTT HILLS WAY
6606 NETTIES LANE #1312
6876 BRINDLE HEATH WAY
6008 GOOD LION COURT
7753 SULLIVAN CIR
5301 JESMOND ST
6605 THOMAS GRANT CT
7247 WORSLEY WAY
5810 SUNDERLAND COURT