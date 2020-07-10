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34653
Last updated July 10 2020 at 9:53 AM
Browse Apartments in 34653
The Retreat at Trinity
High Points
4209 Mesa Dr
4358 SAWGRASS BOULEVARD
8634 GREAT EGRET TRACE
7829 Edinburgh Drive
7837 HARDWICK DRIVE
6436 TRALEE AVE
4739 MYRTLE OAK DRIVE
6325 Missouri Ave
4809 MYRTLE OAK DRIVE
7714 Belah Dr
5949 Chicory Ct, New Port
4847 Elmwood St
6436 Taylor Court
6030 Antrim St
7039 AURORA DRIVE
7926 FOXWOOD DRIVE
6222 EMERSON DRIVE
6022 Antrim St
7025 Cognac Dr Apt 6
7626 RED MILL CIRCLE
6656 Knightsbridge Dr
7161 LENAPE CIRCLE
6709 DEVONSHIRE LN
6324 CONGRESS STREET
6412 Pueblo Avenue
5219 School Road
6827 Porter Rd #4
8618 GREAT EGRET TRACE
6442 BALDWYN AVENUE
6006 9th Avenue
6630 ATIS STREET
4934 Ackerman St
7935 Yucca Dr
6857 Hills Drive
6144 Old Trail
6014 Sheelin Dr
7841 Deer Foot Drive
7622 CUMBER DR
6413 Butte Ave
6307 POLK ST
6607 Atrio Terrace
6425 Pueblo Avenue
6238 Alaska Avenue
4644 WESTERLY DRIVE
6743 OLD MAIN STREET
6704 Crossbow Ln
6531 THICKET TRAIL
8240 BASALISK COURT
7867 Raintree Drive
6105 Van Buren St
6104 11th Avenue
4663 ROWE DRIVE
6316 BONAIRE AVENUE
4911 SUNNYBROOK DRIVE
4348 Black Fox Drive
4205 GRAY SQUIRREL LANE
7810 Wallaba Ln
8321 Shallow Creek Ct
8406 SHALLOW CREEK COURT
6519 SPRING FLOWER DRIVE
6615 Crossbow Ln
8409 Yearling Lane
4616 Ackerman St
7653 Heather Street
6715 Parkside Dr.
5900 MONROE STREET
6200 Central Avenue
5048 Sherry Lane
7535 RED MILL CIRCLE
6900 FOREST AVENUE
7851 BOLAM AVENUE
6902 FOREST AVENUE
7128 CEDARCREST ROAD
6037 GEORGIA AVENUE
6433 Eric Dr.
6015 CENTRAL AVENUE
6426 Meadowbrook Ln
4725 WOLFRAM LANE
6407 Eric Dr.
6051 7th Ave.
5037 BROOKSIDE LANE
6251 Pennsylvania Ave
6015 CENTRAL AVENUE
4734 Addax Dr
7046 CEDARCREST ROAD
5819 MONROE STREET
4119 CARDOON DRIVE
6413 Butte Ave
8244 Ridel Road
6418 MONTANA AVENUE
6509 Springflower Dr 13
4300 COLD HARBOR DRIVE
6122 HALIFAX DR
7552 Cypress Dr
8634 GREAT EGRET TRACE
5768 COLONIAL DR
6010 Antrim St
5028 Farnsworth Lane
7461 LIVE OAK LANE
8511 SHALLOW CREEK COURT
5931 MONROE STREET
5048 LARCH LANE
4439 NORTHAMPTON DRIVE
8618 GREAT EGRET TRACE
6023 FLORIDA AVENUE
7331 SKYVIEW AVENUE
7910 Edinburgh Drive
6207 Tennessee Avenue
6527 SPRING FLOWER DRIVE
8240 Fishhawk Avenue
7101 MAGNOLIA VALLEY DRIVE
7833 Cayuga Dr
4321 OTTER WAY
4950 FLEETWOOD STREET
6125 Wilds Drive
8516 Shallow Creek Ct
7704 Riverdale Drive
4718 WESTERLY DRIVE
8423 SHALLOW CREEK COURT
7326 SEQUOIA DRIVE
8414 BLUE ROCK DRIVE
6047 DUBLIN DR
6037 Missouri Ave
6150 OHIO AVENUE
4749 Elmwood St
6050 Chesham Dr #6
6040 MADEIRA AVE
6446 Pennsylvania ave
8425 Blue Rock Dr
7640 RED MILL CIRCLE
6251 MONTANA AVENUE
4336 Black Fox Dr.
6958 EMERALD SPRING LOOP
5025 MURIEL LANE
8351 SHALLOW CREEK COURT
6049 Cork Ct
8635 CYPRESS LAKES BOULEVARD
6240 MASSACHUSETTS AVENUE
6719 CARNELIAN AVENUE
4969 Wellbrook Dr.
7119 LENAPE CIRCLE
6820 LARCHMONT AVENUE
8522 Shallow Creek Ct
6302 CONNIEWOOD SQUARE
4111 Scarsdale Trail
6200 SAPPHIRE DRIVE
7309 Ashmore Drive
7552 Hollyridge Drive
6202 Wyoming Ave
4132 Foxboro
7624 SUMMERTREE LANE
6137 ELMHURST DR
7708 CUMBER DRIVE
5333 Anhinga Trl
8423 SHALLOW CREEK COURT
6027 Illinois Ave
7913 RIVERDALE DRIVE
8511 SHALLOW CREEK COURT
7623 Valley Ct
6200 SILVER DRIVE
6045 7th Ave
6719 CONGRESS STREET
6032 Antrim St
7525 Red Mill Circle
6402 Bandura Avenue
6811 Parkside Drive
7606 Red Mill Circle
6235 13th Ave
6450 Baldwyn Ave
6725 WILLIAM TELL DRIVE
7621 HEATHER ST
6247 Aberdeen Avenue
7930 Datura Lane
7826 Bolam Avenue
7253 Cedar Point Drive
6632 HICKORYWOOD LANE
5700 BAKER ROAD
6335 ALASKA AVENUE
6926 Lingo Court
7936 SANCHO COURT
7421 Congress Street
6153 TENNESSEE AVENUE
6634 AVOCADO DRIVE
7202 Adare Drive
4239 Mesa Drive
7342 Donegal St
6053 2ND AVENUE
7311 CEDAR POINT DRIVE
5101 Glenhurst Lane
6436 RENO AVENUE
8413 AUKARI COURT
5703 Calla Dr
7222 ARBOR VIEW LANE
4734 Addax Dr
6021 ILLINOIS AVENUE
6111 Oak Ridge Ave
4143 GRAY SQUIRREL LANE
7332 Cypress Drive
5118 IDLEWILD STREET
7731 Summertree Lane
6332 PENNSYLVANIA AVE
7825 Cayuga Dr
6625 Celeste Ln
6301 SUTHERLAND AVENUE
6232 MADISON STREET
6013 11th Ave
7817 FOXWOOD DRIVE
7632 RED MILL CIRCLE
8533 SHALLOW CREEK COURT
7330 KILDARE STREET
8559 PILGRIM COURT
6318 Aberdeen Avenue
7514 Cumber Dr.
8406 SHALLOW CREEK COURT
4126 PECOS DRIVE
7750 RIVERDALE DRIVE
5202 School Rd
7145 ADARE DRIVE
6441 PENNSYLVANIA AVENUE
6339 PUEBLO AVENUE
6734 Ranchwood Loop
6252 Nebraska Ave
6027 1st Ave
7810 WALLABA LANE
8015 BULL RUN DRIVE
4400 Swallowtail Drive
5039 RIVER POINT COURT
6630 Candice Ln
6436 PENNSYLVANIA AVE 1
6451 Sutherland Ave
5817 MONROE STREET
6032 12th Ave
5822 Congress St Apt 104
7820 Glencoe Drive
4208 RACCOON LOOP
6973 Alken Cir
4153 Woodtrail Boulevard
8542 Yearling Lane
4331 Fiji Dr
5929 Baker Road
4331 Fiji Dr Unit: 5BED-5BATH
7801 Glencoe Drive
7051 Lenox Drive
7647 Heather Street
6024 Boxwood Drive
6150 Wyoming Ave
6741 William Tell Dr
6216 CENTRAL AVENUE
7231 Arbor View Ln
7629 VALLEY COURT
6627 Jackson St
7924 Hardwick Dr Apt 626
6604 Young St
6031 Elmhurst Dr
5208 School Road
7151 Adare Drive
7825 Bolam Avenue
8721 Scrimshaw Dr
6306 Lomand Avenue
7141 DELL ROAD
7415 Live Oak Ln
7218 VALLEY COURT
7432 SEQUOIA DRIVE
6836 Elder Drive
7109 KIRSCH COURT
5816 CONGRESS STREET
7415 Live Oak Ln
4209 PECOS DRIVE
7624 CAYUGA DRIVE
4812 CARROLLWOOD STREET
7446 RED MILL CIRCLE
5327 ANHINGA TRAIL
6440 KENTFIELD AVENUE
6150 OLD TRAIL
6430 POLK STREET
6424 MONTANA AVENUE
5900 Jackson St
7642 Rohuna Drive
6200 Wyoming Ave
6011 Massachusetts Ave #B
6330 Congress St
6941 Larchmont Avenue
6807 Porter Rd #13
6977 Alken Cir.
6116 11th Avenue
6252 Pennsylvania Avenue
6712 DEVONSHIRE LN
7629 HEATHER STREET
6849 GREENWICH AVENUE
7618 RED MILL CIRCLE
4449 Foxboro Dr
6610 HONE STREET
7709 Mora Ct
4451 NORTHAMPTON DRIVE
6243 Florida Ave.
6116 CECELIA DRIVE
5141 LARCH LANE
4523 COUNTY BREEZE DR
7617 Rohuna Dr
6348 Butte Ave
8623 SHALLOW CREEK COURT
7617 Cayuga Drive
6135 ELMHURST DR
6050 Illinois Ave
7308 Ashmore Dr
7308 Ashmore Dr
7900 HARDWICK DRIVE
5039 RIVER POINT COURT
7751 Lorne St
6910 LARCHMONT AVENUE
6317 Patella Ave
6544 Orange Blossom Trl
6330 Polk St
6188 CHESHAM DRIVE
7708 RED MILL CIRCLE
6233 CECELIA DRIVE
5933 MAKI LANE
7835 SUMMERTREE LANE
8120 Blue Finch Way
7710 Cayuga Dr
7742 Yucca Dr.
7744 WATERFORD ST
5018 Lillilea Lane
7143 PARISON DRIVE
7133 Adare Dr.
4323 Chipmunk Dr
5217 Greenwood St
6032 13th Avenue
8427 BLUE ROCK DRIVE
7818 FOXWOOD DRIVE
6436 Florida Avenue
7743 Bolam Ave
6143 Illinois Ave
7930 YUCCA DRIVE
6216 6th Ave
6324 Lomand Ave
6723 CONGRESS STREET
7816 HARDWICK DRIVE
4500 SLIPPERY ROCK ROAD
6332 TRALEE AVENUE
6725 CONGRESS STREET
4414 Royal Oak Lane
8250 Ridgel Road
8248 Ridel Road
6031 MAPLEWOOD DRIVE
4136 Raccoon Loop
4209 RACCOON LOOP
8401 CAMBRIA COURT
7132 Waxwing Drive
8126 BLUE FINCH WAY
7525 MENGI CIRCLE
4141 Mesa Dr
6012 Antrim St
6108 HALIFAX DRIVE
6037 CECELIA DRIVE
7506 CUMBER DRIVE
6114 13th Ave
6348 Reno Ave
6437 RENO AVENUE
4615 Murcross Lane
5506 DRINKARD DRIVE
8240 Tahr Ave.
6148 Indiana Avenue
7545 Heather St