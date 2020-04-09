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Edgewood, PA
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27 McKelvey
Last updated April 9 2020 at 1:50 PM

27 McKelvey

27 Mckelvey Avenue · (412) 628-5544
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

27 Mckelvey Avenue, Edgewood, PA 15218

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 1 bath, $995 · Avail. now

$995

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2 Bed · 1 Bath · 1050 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
carpet
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
SPACIOUS 2nd FLOOR Apartment with GARAGE - Property Id: 234988

CARPET IS PULLED AND HARDWOOD BEING REFINISHED! IN THIS DARLING 2 BEDROOM 1 BATH WITH GARAGE + BASEMENT. WAIT TIL YOU SEE THE NEWLY FINISHED HARDWOOD FLOOR THROUGH THIS ADORABLE, SPACIOUS TOP FLOOR APARTMENT. FULLY EQUIPPED KITCHEN, SPACIOUS LIVING AND DINING ROOM, 2 GREAT BEDROOMS + DECK AND LOVELY PRIVATE REAR YARD. LAUNDRY ROOM, STORAGE IN THE BASEMENT, AND GARAGE WITH OPEN! MINUTES TO 376, OAKLAND, DOWNTOWN PITTSBURGH. DON'T MISS YOUR CHANCE TO SEE THIS AWESOME UNIT! TEXT LINDA 412.628.5544 FOR YOUR PRIVATE SHOWING! HARDWOOD IS BEING REFINISHED MARCH 9TH -11TH. UNIT WILL BE READY FOR OCCUPANCY BY 3/15!
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/234988
Property Id 234988

(RLNE5609521)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 27 McKelvey have any available units?
27 McKelvey has a unit available for $995 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 27 McKelvey have?
Some of 27 McKelvey's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 27 McKelvey currently offering any rent specials?
27 McKelvey isn't currently offering any rent specials.
Is 27 McKelvey pet-friendly?
Yes, 27 McKelvey is pet friendly.
Does 27 McKelvey offer parking?
Yes, 27 McKelvey does offer parking.
Does 27 McKelvey have units with washers and dryers?
Yes, 27 McKelvey offers units with in unit laundry.
Does 27 McKelvey have a pool?
No, 27 McKelvey does not have a pool.
Does 27 McKelvey have accessible units?
No, 27 McKelvey does not have accessible units.
Does 27 McKelvey have units with dishwashers?
Yes, 27 McKelvey has units with dishwashers.
Does 27 McKelvey have units with air conditioning?
No, 27 McKelvey does not have units with air conditioning.
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