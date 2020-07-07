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Moore, OK
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1205 SW 22nd Street
Last updated July 7 2020 at 12:25 PM

1205 SW 22nd Street

1205 Southwest 22nd Street · (405) 688-5555
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Location

1205 Southwest 22nd Street, Moore, OK 73170

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,350

3 Bed · 2 Bath · 1113 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1205 SW 22nd Street have any available units?
1205 SW 22nd Street has a unit available for $1,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1205 SW 22nd Street have?
Some of 1205 SW 22nd Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1205 SW 22nd Street currently offering any rent specials?
1205 SW 22nd Street is not currently offering any rent specials.
Is 1205 SW 22nd Street pet-friendly?
No, 1205 SW 22nd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Moore.
Does 1205 SW 22nd Street offer parking?
Yes, 1205 SW 22nd Street offers parking.
Does 1205 SW 22nd Street have units with washers and dryers?
Yes, 1205 SW 22nd Street offers units with in unit laundry.
Does 1205 SW 22nd Street have a pool?
No, 1205 SW 22nd Street does not have a pool.
Does 1205 SW 22nd Street have accessible units?
No, 1205 SW 22nd Street does not have accessible units.
Does 1205 SW 22nd Street have units with dishwashers?
Yes, 1205 SW 22nd Street has units with dishwashers.
Does 1205 SW 22nd Street have units with air conditioning?
No, 1205 SW 22nd Street does not have units with air conditioning.
Interested in 1205 SW 22nd Street?
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