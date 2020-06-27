114 Stafford Ave 2

Amenities
ANNADALE :3 BEDROOM 1 BATH - Property Id: 280505
Remarks: ANNADALE: 6 ROOMS, 3 BEDROOMS, 1 FULL BATH, TOTALLY REFURBISHED, HARDWOOD FLOORS, EURO TILE, CENTRAL AIR. Unit 2
Tenant Req: 1 MONTH RENT, 1 MONTH SECURITY & 1 MONTH REALTOR FEE. PROOF OF EMPLOYMENT (EMPLOYMENT LETTER), 2 RECENT PAY STUBS, 700+ CREDIT SCORE, NO PETS, NO SMOKING, + UTILITIES.
Tenant Req: 1 MONTH RENT, 1 MONTH SECURITY & 1 MONTH REALTOR FEE. PROOF OF EMPLOYMENT (EMPLOYMENT LETTER), 2 RECENT PAY STUBS, 700+ CREDIT SCORE, NO PETS, NO SMOKING, + UTILITIES
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/280505
Property Id 280505
No Pets Allowed
(RLNE5911566)