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Staten Island, NY
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114 Stafford Ave 2
Last updated July 15 2020 at 7:12 PM

114 Stafford Ave 2

114 Stafford Avenue · (917) 971-9417
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Location

114 Stafford Avenue, Staten Island, NY 10312
Annadale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 2 · Avail. now

$2,000

3 Bed · 1 Bath · 900 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
air conditioning
some paid utils
microwave
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
microwave
Property Amenities
ANNADALE :3 BEDROOM 1 BATH - Property Id: 280505

Remarks: ANNADALE: 6 ROOMS, 3 BEDROOMS, 1 FULL BATH, TOTALLY REFURBISHED, HARDWOOD FLOORS, EURO TILE, CENTRAL AIR. Unit 2
Tenant Req: 1 MONTH RENT, 1 MONTH SECURITY & 1 MONTH REALTOR FEE. PROOF OF EMPLOYMENT (EMPLOYMENT LETTER), 2 RECENT PAY STUBS, 700+ CREDIT SCORE, NO PETS, NO SMOKING, + UTILITIES.
Tenant Req: 1 MONTH RENT, 1 MONTH SECURITY & 1 MONTH REALTOR FEE. PROOF OF EMPLOYMENT (EMPLOYMENT LETTER), 2 RECENT PAY STUBS, 700+ CREDIT SCORE, NO PETS, NO SMOKING, + UTILITIES
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/280505
Property Id 280505

No Pets Allowed

(RLNE5911566)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 114 Stafford Ave 2 have any available units?
114 Stafford Ave 2 has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 114 Stafford Ave 2 have?
Some of 114 Stafford Ave 2's amenities include hardwood floors, dishwasher, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 114 Stafford Ave 2 currently offering any rent specials?
114 Stafford Ave 2 is not currently offering any rent specials.
Is 114 Stafford Ave 2 pet-friendly?
No, 114 Stafford Ave 2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Staten Island.
Does 114 Stafford Ave 2 offer parking?
No, 114 Stafford Ave 2 does not offer parking.
Does 114 Stafford Ave 2 have units with washers and dryers?
No, 114 Stafford Ave 2 does not offer units with in unit laundry.
Does 114 Stafford Ave 2 have a pool?
No, 114 Stafford Ave 2 does not have a pool.
Does 114 Stafford Ave 2 have accessible units?
No, 114 Stafford Ave 2 does not have accessible units.
Does 114 Stafford Ave 2 have units with dishwashers?
Yes, 114 Stafford Ave 2 has units with dishwashers.
Does 114 Stafford Ave 2 have units with air conditioning?
Yes, 114 Stafford Ave 2 has units with air conditioning.
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