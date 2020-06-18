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24-09 28TH ST.
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24-09 28TH ST.

24-09 28th Street · (718) 685-2775
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24-09 28th Street, Queens, NY 11102
Astoria

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 24-09 28TH ST. have any available units?
24-09 28TH ST. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Queens, NY.
Is 24-09 28TH ST. currently offering any rent specials?
24-09 28TH ST. isn't currently offering any rent specials.
Is 24-09 28TH ST. pet-friendly?
No, 24-09 28TH ST. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Queens.
Does 24-09 28TH ST. offer parking?
No, 24-09 28TH ST. does not offer parking.
Does 24-09 28TH ST. have units with washers and dryers?
No, 24-09 28TH ST. does not offer units with in unit laundry.
Does 24-09 28TH ST. have a pool?
No, 24-09 28TH ST. does not have a pool.
Does 24-09 28TH ST. have accessible units?
No, 24-09 28TH ST. does not have accessible units.
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Does 24-09 28TH ST. have units with air conditioning?
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