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460 W 20th St 6a
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

460 W 20th St 6a

460 West 20th Street · (917) 530-8943
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Location

460 West 20th Street, New York, NY 10011
Chelsea

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 6a · Avail. now

$4,200

1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
doorman
elevator
gym
on-site laundry
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RENOVATED LG 1BDR+HUGE TERRACE/DOORMAN/LAUNDRY/GYM - Property Id: 104897

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/460-w-20th-st-new-york-ny-unit-6a/104897
Property Id 104897

(RLNE5944310)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 460 W 20th St 6a have any available units?
460 W 20th St 6a has a unit available for $4,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 460 W 20th St 6a have?
Some of 460 W 20th St 6a's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 460 W 20th St 6a currently offering any rent specials?
460 W 20th St 6a is not currently offering any rent specials.
Is 460 W 20th St 6a pet-friendly?
Yes, 460 W 20th St 6a is pet friendly.
Does 460 W 20th St 6a offer parking?
No, 460 W 20th St 6a does not offer parking.
Does 460 W 20th St 6a have units with washers and dryers?
Yes, 460 W 20th St 6a offers units with in unit laundry.
Does 460 W 20th St 6a have a pool?
No, 460 W 20th St 6a does not have a pool.
Does 460 W 20th St 6a have accessible units?
No, 460 W 20th St 6a does not have accessible units.
Does 460 W 20th St 6a have units with dishwashers?
Yes, 460 W 20th St 6a has units with dishwashers.
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