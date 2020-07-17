460 W 20th St 6a

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RENOVATED LG 1BDR+HUGE TERRACE/DOORMAN/LAUNDRY/GYM - Property Id: 104897
BEAUTIFULLY RENOVATED, SPACIOUS 1 BDR+HUGE PRIVATE TERRACE, MODERN FINISHES IN A FULL TIME DOORMAN BUILDING
KING SIZE BEDROOM, VERY LARGE LIVING ROOM, GREAT NATURAL SUNLIGHT
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTERTOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES!!
HARDWOOD FLOORS, ABUNDANT CLOSETS SPACE
24/7 DOORMAN, ELEVATOR, PACKAGE ROOM, GYM, VALET SERVICE, LAUNDRY ROOM, BIKE ROOM, LIVE IN SUPER, ROOFDECK!!
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Property Id 104897
(RLNE5944310)