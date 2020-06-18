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359 West 55th Street
Last updated June 18 2020 at 4:48 AM

359 West 55th Street

359 West 55th Street · (646) 577-5982
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359 West 55th Street, New York, NY 10019
Hell's Kitchen

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Amenities

hardwood floors
recently renovated
walk in closets
elevator
doorman
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
doorman
elevator
West 55th Street, Manhattan, New York, NY 10019 - 1 BR 1 BA Apartment. Listing uploaded and marketed by Jason Kim, Oxford Property Group, (646) 577-5982. Available from: 04/27/2020. Pets: allowed. SPACIOUS STUDIO IN PRIME MIDTOWN WEST ++ DOORMAN ++ ELEVATOR ++ RENOVATED ++ BRIGHT N SUNNY LOFT ++ HIGH CEILINGS ++ HARDWOOD FLOORS ++ WALK-IN-CLOSET ++ NEAR TRAINS ++ SEE THIS NOW!! ++ I HAVE ACCESS TO EVERY AVAILABLE LISTING INCLUDING EXCLUSIVE LISTINGS AT BOND NEW YORK PROPERTIES ++ IF THIS APARTMENT IS NOT WHAT YOU ARE LOOKING FOR, I HAVE THE MEANS TO FIND YOU THE RIGHT PLACE ++ E-MAIL, TEXT, OR CALL AT ANY TIME ++ L [ Published 18-Jun-20 / ID 3522819 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 359 West 55th Street have any available units?
359 West 55th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 359 West 55th Street have?
Some of 359 West 55th Street's amenities include hardwood floors, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 359 West 55th Street currently offering any rent specials?
359 West 55th Street isn't currently offering any rent specials.
Is 359 West 55th Street pet-friendly?
No, 359 West 55th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 359 West 55th Street offer parking?
No, 359 West 55th Street does not offer parking.
Does 359 West 55th Street have units with washers and dryers?
No, 359 West 55th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 359 West 55th Street have a pool?
No, 359 West 55th Street does not have a pool.
Does 359 West 55th Street have accessible units?
No, 359 West 55th Street does not have accessible units.
Does 359 West 55th Street have units with dishwashers?
No, 359 West 55th Street does not have units with dishwashers.
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