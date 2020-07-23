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309 5th Ave 12 d
Last updated July 22 2020 at 7:37 PM

309 5th Ave 12 d

309 5th Avenue · (917) 530-8943
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Location

309 5th Avenue, New York, NY 10016
NoMad

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 12 d · Avail. now

$5,700

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
gym
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
doorman
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parking
valet service
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009031 tow
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/309-5th-ave-new-york-ny-unit-12-d/273495
Property Id 273495

No Pets Allowed

(RLNE5955392)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 309 5th Ave 12 d have any available units?
309 5th Ave 12 d has a unit available for $5,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 309 5th Ave 12 d have?
Some of 309 5th Ave 12 d's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 309 5th Ave 12 d currently offering any rent specials?
309 5th Ave 12 d is not currently offering any rent specials.
Is 309 5th Ave 12 d pet-friendly?
No, 309 5th Ave 12 d is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 309 5th Ave 12 d offer parking?
Yes, 309 5th Ave 12 d offers parking.
Does 309 5th Ave 12 d have units with washers and dryers?
No, 309 5th Ave 12 d does not offer units with in unit laundry.
Does 309 5th Ave 12 d have a pool?
No, 309 5th Ave 12 d does not have a pool.
Does 309 5th Ave 12 d have accessible units?
No, 309 5th Ave 12 d does not have accessible units.
Does 309 5th Ave 12 d have units with dishwashers?
Yes, 309 5th Ave 12 d has units with dishwashers.
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