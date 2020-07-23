309 5th Ave 12 d

Amenities
NO FEE GORGEOUS 2 BDR 2 BATH, LUXURY DOORMAN BLDG - Property Id: 273495
GORGEOUS 2 BDR 2 FULL BATH IN A LUXURY DOORMAN BUILDING ON 5TH AVENUE.
LARGE SPLIT BEDROOMS, HIGH CEILINGS SOUTH FACING- GREAT NATURAL SUNLIGHT
LARGE LIVING ROOM,
KITCHEN WITH BREAKFAST BAR, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES.
MARBLE BATHROOMS.
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE!
FULL TIME DOORMAN, FITNESS CENTER, OUTDOOR SPACE, FURNISHED ROOFDECK, LOUNGE, ELEVATOR, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER, PACKAGE ROOM, VALET SERVICE, PARKING.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
009031 tow
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/309-5th-ave-new-york-ny-unit-12-d/273495
Property Id 273495
No Pets Allowed
(RLNE5955392)